الحكومة تخفض أسعار المحروقات (تفاصيل)

عمان- الغد- خفضت الحكومة، اليوم السبت، أسعار المحروقات لشهر أيلول (سبتمبر) وجاء ذلك على النحو التالي:

– تخفيض سعر بنزين 90 لشهر أيلول بمقدار 20 فلساً ليصبح 755 فلسا/لتر بدلاً من 775 فلسا.

– تخفيض بنزين 95 بمقدار 15 فلساً ليصبح 985 فلس/لتر بدلا من 1000 فلس.

– تخفيض سعر السولار والكاز بمقدار 15 فلسا فقط ليصبح 590 فلسا/لتر بدلا من 605 فلسات.

وقررت لجنة التسعير الحكومية، كما جرت العادة، تثبيت سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير علماً بأن سعرها العالمي قد وصل إلى ما يقارب 7.2 دينار، والذي قالت إنه يأتي للتخفيف على الشرائح الأقل دخلاً وتماشياً مع الأوضاع الاقتصادية المحلية.

وتضمنت التسعيرة الشهرية سعر بيع الغاز الطبيعي للصناعات (واصل أرض المصنع) والذي بلغ 7.787 دينار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وتم تثبيت سعر بيع الغاز الطبيعي المنتج من حقل الريشة عند 4.00 دينار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. سعر بيع الغاز الطبيعي للصناعات التي استوفت الشروط الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (3545) تاريخ 4/3/2019) بـ (4.858) دينار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وتجدر الاشارة الى معدل سعر خام برنت انخفض من 64.1 دولار للبرميل لشهر تموز الماضي الى 59 دولار للبرميل في شهر آب الحالي .