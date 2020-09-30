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الحكومة تخفض سعر البنزين “تعريفة”

منذ 52 دقيقة
تعبيرية عن المحروقات بريشة عماد حجاج

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عمان- الغد- قررت الحكومة اليوم الأربعاء، تخفيض أسعار البنزين بنوعيه بمقدار “تعريفة”، أما الديزل والكاز خفضتهما بمعدل قرشين لكل ليتر.

وفي التفاصيل، انخفض سعر بيع البنزين أوكتان 90 خلال شهر تشرين أول بمقدار 5 فلسات ليصبح 670 فلس/لتر بدلاً من 675 فلس/لتر، وانخفض سعر البنزين أوكتان 95 بمقدار 5 فلسات ليصبح 885 فلس/لتر بدلا من 890 فلس/لتر، وانخفض سعر الديزل والكاز بمقدار 20 فلسا/لتر ليصبح 460 فلس/لتر بدلا من 480 فلس/لتر.

وتجدر الاشارة الى أن معدل سعر خام برنت قد انخفض من 44.8 دولار للبرميل لشهر آب الماضي الى 40.8 دولار للبرميل في شهر أيلول. وكما جرت العادة، قررت اللجنة تثبيت سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير.

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