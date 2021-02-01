الحكومة تدرج مادة كيميائية جديدة ضمن المخدرات لاستخدامها في تصنيع الجوكر

حمزة دعنا

عمان- أدرجت الحكومة، مادة كيميائية جديدة ضمن الجدول السادس في قانون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، بحسب ما جاء في الجريدة الرسمية اليوم الاثنين.

وتدخل المادة التي تحمل اسم “fluoro” ضمن المواد المخدرة لاستخدامها في تصنيع الحشيش الصناعي بحسب تقرير لجنة الخبراء المعنية باعتماد العقاقير الصادر في جنيف عن منظمة الصحة العالمية، العام الماضي.

من جهته، قال مصدر أمني لـ”الغد” إن “هذه المادة تدخل في تصنيع الحشيش الصناعي “الجوكر”، وهي مادة جديدة تم إدراجه ضمن المخدرات بعد اكتشاف وجودها في الجوكر إذا يقوم المصنعون بإدخال مواد جديدة بين الحين والآخر على الجوكر”.

وتتسبب مادة “fluoro” بتأثيرات معاكسة في عمل الدماغ، ما ينتج عنها تغييرات بالحالة الذهنية وتسارع في دقات القلب وفقدان للوعي.