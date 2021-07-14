الحكومة تدرس تخفيض الكهرباء على 3 قطاعات منتجة

عمان- الغد- علمت “الغد” من مصادر مطلعة أن الحكومة تدرس تخفيض التعرفة الكهربائية على القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية نهاية العام الحالي.

كما اكدت المصادر ذاتها، التي فضلت عدم ذكر اسمها، بأنه لايوجد أي تغيير على أسعار التعرفة الكهربائية للشرائح المنزلية، بالمقابل أكدت المصادر أن هنالك دراسة لتغيير التعرفة الكهربائية على غير الأردنيين المقيمين في المملكة.