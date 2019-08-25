الحكومة تدعو الأردنيين لتأجيل الأعمال المنزلية

عمان- الغد- دعت وزارة المياه والري، المواطنين الأردنيين لتأجيل الأعمال المنزلية غير الضرورية للأسبوع القادم.

وقالت في تصريح عبر صفحتها على فيسبوك: ” نظراً للظرف المائي الحرج هذا الأسبوع في بعض المناطق نرجو منكم تأجيل الأعمال المنزلية غير الضرورية للأسبوع القادم”.

وكان اعتداء وقع قبل 3 أيام على خط ناقل مياه الديسي في منطقة الجفر أوقف الضخ اعتباراً من صباح اليوم الأحد، ولغاية مساء يوم الخميس 29/8.

هذا وسوف تتأثر مناطق العاصمة عمان والزرقاء ومحافظات الشمال بشكل مباشر بهذا التوقف الطارىء بسبب الخطر الذي سببه الاعتداء على منظومة الخط الناقل الاستراتيجي، لحين إصلاح الخط.