الحكومة تدعو “المعلمين” لجلسة حوار مع فريقيها الوزاري والفني

عمان- الغد- جددت الحكومة، مساء اليوم الجمعة، الدعوة لنقابة المعلمين لعقد جلسة حوار مع الفريق الوزاري والفريق الفني الحكومي، وذلك بهدف استكمال الحوار حول مختلف القضايا العالقة وصولا إلى خدمة العملية التعليمية والطلبة بشكل أساس.

وتأتي جلسة الحوار استنادا إلى توجيهات رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أمس للفريق الوزاري والفريق الفني الحكومي المعنيين بأزمة إضراب المعلمين لتكثيف العمل خلال ال٤٨ ساعه القادمة وصولا إلى توافقات تضمن إنهاء الإضراب وعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة.