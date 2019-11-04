الحكومة تدعو للإبلاغ عن مخالفة “قرار وقف الحجز التحفظي” عبر منصة “بخدمتكم”

عمّان – الغد – أكدت رئاسة الوزراء اليوم الاثنين الالتزام بتطبيق قرار وقف الحجز التحفظي الصادر عن الجهات الإدارية وفقاً للأسس الجديدة التي تمّ الإعلان عنها ضمن حزمة تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار الأسبوع الماضي.

واعلنت الحكومة الأحد قبل الماضي ضمن الحزمة الأولى من برنامج متكامل، قراراً بوقف الحجز التحفظي الصادر عن الجهات الإدارية (دائرة الضريبة، دائرة الجمارك، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي)، بحيث يكون الحجز على أموال المدين بقيمة المطالبة، وبنسبة 100 بالمئة في المطالبات النقدية، و150 بالمئة في حالة الأصول والأموال غير المنقولة.

ودعت رئاسة الوزراء الأشخاص الذين تصدر بحقهم قرارات بالحجز التحفظي الإداري تخالف الأسس الجديدة التقدم بشكوى عبر منصة “بخدمتكم” الإلكترونيّة للتعامل معها فوراً.

وأوضحت أن إجراءات تقديم الشكوى لهذه الغاية سلسة، وذلك عبر استخدام إحدى القنوات الخاصة لمنصة “بخدمتكم” والمتمثلة بتطبيق بخدمتكم الذي يتم تحميله على الهواتف الذكية، والموقع الإلكتروني للحكومة الإلكترونية www.jordan.gov.jo أو عبر مركز الاتصال الوطني على الرقم 5008080 / 06 أو من خلال الدردشة الذكيّة عبر صفحة الفيس بوك الخاصة بإدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء.

وتتمثل آلية التقديم بإدخال رقم الهاتف في المكان المخصص، وإدخال رمز التأكيد الذي يصل فوراً عبر رسالة نصية، ثم الدخول إلى خيار “شكوى” ثم اختيار الجهة المعنية بالشكوى وكتابة وصف كامل للقضية.

وأكدت رئاسة الوزراء أن جميع الشكاوى ذات العلاقة ستلقى الاهتمام المناسب، بما يضمن إنفاذ القرار المتعلق بالحجز التحفظي الصادر عن الجهات الإداريّة، وإحقاق العدالة.