الحكومة ترحب بدعوة نقابة المعلمين للحوار

عمان- الغد- أكدت الحكومة ترحيبها بطلب مجلس نقابة المعلمين اللقاء من أجل الحوار.

وأوضحت أن الفريق الحكومي المكلف بمتابعة ملف إضراب المعلمين مستعد للقاء مجلس النقابة للحوار في وزارة التربية والتعليم.

وكان نائب نقيب المعلمين، القائم بأعمال النقيب، ناصر النواصرة دعا رئيس الوزراء عمر الرزاز إلى عقد لقاء في رئاسة الوزراء أو بمبنى النقابة، لمناقشة الملفات العالقة، وعلى رأسها علاوة الـ50 بالمائة.

ووجه الرزاز أمس رسالة لنقابة المعلمين قال فيها “آن الأوان أن يعود الطلبة لمقاعد الدراسة والمعلم لأداء رسالته السامية”،

ودخل إضراب المعلمين اليوم أسبوعه الثاني على التوالي، وسط غياب أي توافق بين نقابة المعلمين التي دعت للإضراب والحكومة.