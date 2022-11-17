الحكومة: ترخيص فئة من الأبنية بأقل الكلف حتى نهاية نيسان

حثت وزارة الإدارة المحلية المواطنين على ترخيص أبنيتهم السكنية القائمة التي لا تزيد مساحتها على (150) متراً مربعاً وبأقل الكُلف، وذلك بموجب مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها بين الوزارة ونقابة المهندسين بتاريخ 7/9/2022، بهدف مساعدة المواطنين على ترخيص مبانيهم القائمة وحسب القانون.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستقوم نقابة المهندسين بمنح تسهيلات للمكاتب الهندسية بغية تقليل الكلفة المترتبة على المواطنين، مقابل إعداد وثائق الترخيص اللازمة للأبنية القائمة، حيث تشمل مذكرة التفاهم كافة المشاريع السكنية القائمة حتى تاريخ 7/9/2022 والتي لا تزيد مساحتها على (150) متراً مربعاً.

كما حثت الوزارة المواطنين إلى الاستفادة من مذكرة التفاهم هذه والتي سينتهي العمل بها بتاريخ 30/4/2023.

وعممت وزارة الإدارة المحلية في وقت سابقٍ على البلديات ومديريات الشؤون البلدية بتشجيع المواطنين على ترخيص مبانيهم السكنية التي لا تزيد مساحتها على (150) متراً مربعاً، وللاستفادة من هذه التسهيلات وبشكل عاجل.