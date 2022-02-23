الحكومة ترد اليوم على توصيات نيابية بشأن تعرفة الكهرباء

تجتمع لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية الأربعاء، لمناقشة اتفاقيات الطاقة ورد الحكومة على توصيات اللجنة بخصوص التعرفة الكهربائية الجديدة، وذلك بعد الجلسة الرقابية لمجلس النواب.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب صباح اليوم، جلسة رقابية لمناقشة جدول أعمال الجلسة الـ 11 بحسب ما أفاد بيان للبرلمان.

وخلال الجلسة الرقابة، من المقرر أن تجيب الحكومة على 15 سؤالا وجهها أعضاء في مجلس النواب.

وفي السياق ذاته، تواصل اللجنة المالية النيابية مناقشة تقارير ديوان المحاسبة لسنة 2018، و2019، و2020 للبلديات.

وتعقد كتلة البرنامج النيابية مؤتمرا صحفيا لإطلاق مبادرة “تسهيل” الهادفة لتذليل الإجراءات البيروقراطية.

وأشار بيان مجلس النواب إلى أن لجنة الصحة والبيئة النيابية ستعقد اجتماعا لـ “مناقشة أمور تهم اللجنة”.