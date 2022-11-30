الحكومة ترسل فريقا للكرك لمعرفة سبب دوران الأغنام

عبدالله الربيحات- قال مساعد الأمين العام للثروة الحيوانية في وزارة الزراعة المهندس مجدي العمرو إن مقطع الفيديو الذي يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي ويظهر قطيعا من الأغنام تدور حول نفسها في محافظة الكرك جنوبي الأردن، يجري التأكد منه.

بعد الصين.. الأغنام تدور حول نفسها في الأردن

وبين العمرو لـ”الغد”، أنه تم إرسال الفريق البيطري في مديرية زراعة الكرك للموقع للتأكد من الظاهرة، مرجحا أن الأغنام تسير خلف المرياع في الأغلب.

يذكر أن المرياع هو كبش من الغنم، يعزل عن أمّه يوم ولادته ويُسقى حليبها دون أن يراها، ويوضع مع أنثى حمار غالباً ليرضع منها من رضّاعة صناعيّة تُوضع في خرجها حتّى يَعتقد أنّها أُمّه، وبعد أن يكبر يُخصى ولا يُجزّ صوفه (للهيبة) وتنمو قرونه فيبدو ضخماً ذا هيبة وتُعلّق حول عنقه الأجراس الطنّانة والرنّانة.

علما أنه إذا سار المرياع سار القطيع وراءه معتقداً أنّه يسير خلف زعيمه البطل، لكن المرياع ذا الهيبة “المغشوشة” لا يسير إلاّ إذا سار الحمار ولا يتجاوزه أبداً.

يُشار إلى أن مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قطيعا من الأغنام في محافظة الكرك جنوبي الأردن تدور حول نفسها، في حادثة شبيهة لما حدث في الصين مؤخرا، حيث يدور قطيع من الأغنام في دوائر بلا توقف لحوالي أسبوعين.

وما يزال سبب دوران الأغنام حول نفسها غامضا رغم محاولات المتخصصين لتفسير هذه الظاهرة المثيرة للخوف والغموض.

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