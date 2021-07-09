الحكومة ترصد 140 مليون دينار لاستكمال “الباص السريع” بين عمّان والزرقاء

عمان – رصدت الحكومة، 140 مليون دينار لاستكمال إنشاء البنية التحتية لمشروع الباص سريع التردد للمرحلة الثانية الواصلة بين محافظتي العاصمة والزرقاء لعامي 2021 – 2022.

جاء ذلك ضمن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ذات الأولوية في عامي 2021-2022، في خطط مشاريع البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة (2021-2024).

ووفقا لاجتماع اللجنة العليا للشراكة بين القطاعين العام والخاص في شباط/فبراير الماضي، فإن المشروع يهدف إلى طرح عقد إدارة وتشغيل البنية التحتية للباص سريع التردد بين عمّان والزرقاء وداخل حدود أمانة عمّان للشراكة مع القطاع الخاص.

ويتضمن المشروع أعمال إنشاء مسارب خاصة في منتصف الطريق لمسار الباص السريع، وإعادة تأهيل وتوسعة طريق الأوتوستراد على كلا الجانبين؛ ليستوعب مسار الباص السريع، بالإضافة إلى 3 مسارب لكل اتجاه.

ويشتمل أيضا، بحسب وزارة الأشغال أعمالا ترابية، وأرصفة إنشائية، وتوسيع طريق أوتوستراد، وبناء جميع الأعمال المتعلقة بالمحطات، وهدم جسور قائمة، وبناء جسور جديدة، وتمديد أنفاق موجودة، إضافة إلى بناء تحويلات مؤقتة حسبما تقتضي الحاجة، وبناء جدران استنادية ومنشآت صرف صحي وجسور مشاة وأعمال إنارة.

وزير الأشغال العامة والإسكان يحيى الكسبي، قال في تصريحات سابقة، إن كلفة مشروع الباص سريع التردد بين عمّان والزرقاء تصل إلى 140 مليون دينار بتمويل من صندوق استثمار أموال الضمان، مقسّم على 4 مراحل، بطول إجمالي 20 كم، متوقعا استكمال المشروع نهاية العام المقبل.

رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف، قالت في تصريحات سابقة لـتلفزيون “المملكة”، إن الحكومة سجلت أراضيَ في عمّان لحساب شركة الضمان للتأجير التمويلي المملوكة لصندوق استثمار أموال الضمان، مقابل قرض حصلت عليه لمشروع الباص السريع “عمّان – الزرقاء” بكلفة 140 مليون دينار مقسمة على مرحلتين، 70 مليون دينار لكل مرحلة.

وأضافت السقاف أن الصندوق قدم التمويل للمشروع كقرض للحكومة، لأجل 10 سنوات، وبفائدة تبلغ 7%، وفترة سماح 3 سنوات تبدأ عملية السداد في عام 2021، علما بأن الحكومة ملتزمة بسداد فوائد القرض خلال فترة السماح.تلقزيون المملكة