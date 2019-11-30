الحكومة ترفع أسعار البنزين وتثبت الديزل والكاز (تفاصيل)

عمان- الغد- قررت لجنة التسعير الحكومية، اليوم السبت، رفع أسعار المحروقات لشهر كانون الأول المقبل.

وجاء الرفع على النحو التالي:

رفع سعر البنزين أوكتان 90 بمقدار 10 فلسات ليصبح 775 فلس/لتر بدلاً من 765 فلس/لتر، وترفع سعر البنزين أوكتان 95 بمقدار 5 فلسات ليصبح 1010 فلس/لتر بدلا من 1005 فلس/لتر.

تثبيت سعر مادتي السولار والكاز عند 595 فلس/لتر.

وقررت اللجنة تثبيت سعر اسطوانة الغاز البترولي المسال المنزلي عند سعر(7) دنانير للأسطوانة..

وتجدر الاشارة الى أن معدل سعر خام برنت ارتفع من 7ر59 دولار للبرميل لشهر تشرين أول الماضي الى 9ر62 دولار للبرميل في شهر تشرين ثاني.