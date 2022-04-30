الحكومة ترفع أسعار المحروقات بنسب تجاوزت %5

رهام زيدان



عمان- رفعت الحكومة اعتبارا من اليوم أسعار المشتقات النفطية بنسب تراوحت ما بين 3.2 % و 5.6 % فيما أبقت على أسعار الغاز وبند تعرفة الوقود في فواتير الكهرباء دون تغيير.

وتعد هذه المرة الأولى التي تغير فيها الحكومة أسعار المحروقات في العام الحالي، حيث ثبتت أسعار المشتقات النفطية منذ شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي باستثناء زيادة بسيطة على أسعار البنزين في كانون الأول (ديسمبر)، على أن تسري هذه الأسعار حتى نهاية الشهر الحالي، حيث قالت لجنة التسعير في وزارة الطاقة والثروة المعدنية إنه استنادا إلى توجيهات الحكومة بالعودة تدريجياً لعكس أسعار المشتقات النفطية وفق أسعار النفط في السوق العالمية وذلك بعد استمرار تثبيت الأسعار لعدة أشهر متتالية، فقد أقرت لجنة تسعير المشتقات البترولية الأسعار للشهر الحالي.

وأوضحت أن الأثر المالي الذي ترتب على تثبيت أسعار المشتقات النفطية منذ بداية العام وحتى نهاية شهر نيسان يقدر بحوالي 170 مليون دينار من الديون.

وبموجب اللجنة تم رفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 بمقدار 35 فلسا ليصبح 885 فلسا لكل لتر بدلاً من 850 فلسا لكل لتر بنسبة

4.1 %، ورفع سعر البنزين أوكتان 95 بمقدار 35 فلسا ليصبح 1120 فلسا لكل لتر بدلا من 1085 فلسا لكل لتر أي بنسبة 3.2 %.

كما تم رفع سعر الديزل والكاز بمقدار 35 فلسا لكل لتر ليصبح سعر كل منهما 650 فلسا لكل لتر بدلاً من 615 فلسا لكل لتر أي بنسبة 5.6 %، وبررت الوزارة الارتفاع بأن “هذه الزيادة على الأسعار تشكل جزءا محدودا من قيمة الزيادة الفعلية للارتفاعات التي طرأت على أسعار المحروقات في السوق العالمي منذ قرار الحكومة بتثبيتها قبل عدة أشهر. حيث بلغت الزيادة على البنزين (اوكتان 90) بنسبة 24 % وبنزين (اوكتان 95) بنسبة 20 % والديزل والكاز بنسبة 55 %”.

وفيما يتعلق بأسطوانة الغاز المنزلي فقد قررت اللجنة الإبقاء على سعر الأسطوانة عند سعر 7 دنانير للأسطوانة.

وقالت الوزارة إن الأسعار المحلية المعمول بها حالياً لمادة البنزين بأنواعه والديزل والكاز مبنية على أساس معدل سعر 74 دولاراً للبرميل من خام برنت، بينما وصل معدل السعر العالمي للبرميل خلال شهر نيسان الحالي إلى نحو 104.4 دولار/برميل، يضاف الى ذلك الارتفاع الكبير الذي طرأ على كلف الاستيراد نتيجة ارتفاع كلف الشحن ونقص الإمدادات وهذا يعني فجوة كبيرة في فارق السعر المحلي عن العالمي.

وكانت الحكومة أعنلت سابقا أنها ستعود تدريجياً لعكس أسعار المشتقات النفطية وفق أسعار النفط في السوق العالمية، فيما قال وزير الطاقة والثروة المعدنية د. صالح الخرابشة إنه من الصعب الاستمرار في تثبيت أسعار المحروقات في ظل منحى الأسعار العالمية وأن الحكومة تراقب حاليا اتجاه هذه الأسعار حتى نهاية الشهر لتحديد أسعار الشهر المقبل.

وتفرض الحكومة ضريبة مقطوعة على المحروقات إذ تبلغ القيمة التي تحصلها الحكومة على مشتق البنزين أوكتان 95 تبلغ 57 قرشا وللبنزين أوكتان 90 فإن الحكومة تفرض على كل لتر ضريبة مقطوعة بمقدار 37 قرشا وعلى الكاز والديزل تفرض الحكومة ضريبة مقطوعة على كل لتر 16 قرشا ونصف القرش.

إلى ذلك، قررت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء للشهر الحالي بقيمة صفر، وهي نفس القيمة التي تم تحديدها للشهر الماضي.

يأت ذلك في وقت يترقب فيه الأردنيون أثر التعرفة الجديدة التي بدأت الحكومة العمل بها مطلع الشهر الحالي، حيث قالت الهيئة سابقا إن أثر هذه التعرفة سيظر مع فواتير هذا الشهر.