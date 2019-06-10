الحكومة ترفع أسعار المحروقات (تفاصيل)

عمان- الغد- اجتمعت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة باجتماع غير اعتيادي، اليوم الاثنين، لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محليا خلال الفترة من (11-30 حزيران الحالي)، حيت قامت اللجنة باحتساب اسعار المشتقات الرئيسية و فقاً للأسعار العالمية لهذه المشتقات خلال شهر أيار الماضي، و عليه فقد قررت اللجنة رفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 خلال الفترة من (11-30 من شهر حزيران الحالي) بمقدار 30 فلساً ليصبح 780 فلس/لتر بدلاً من 750 فلس/لتر، والبنزين 95 بمقدار 10 فلس ليصبح 1010 فلس/لتر بدلا من 1000 فلس/لتر، ورفع سعر مادتي السولار والكاز بمقدار 10 فلسات فقط ليصبح 620 فلس/لتر بدلا من 610 فلس/لتر.

في الوقت ذاته، تبقى اسعار باقي المشتقات النفطية للفترة المتبقية من الشهر كما هي واردة في تسعيرة شهر حزيران المعلنة بتاريخ 31/5/2019.

و تجدر الاشارة الى أن لجنة تسعير المحروقات وبتوجيه من مجلس الوزراء، كانت قد قررت في اجتماعها المنعقد في وزارة الطاقة والثروة المعدنية يوم الجمعة الموافق 31 من أيار 2019 ، تثبيت أسعار المشتقات الرئيسية للفترة (1-10 حزيران القادم) كما هي عليه في شهر أيار، و بذلك بقيت الأسعار المحلية للمشتقات الرئيسية للثلث الأول من شهر حزيران كما هي عليه في تسعيرة شهر أيار الماضي، على أن تعاود اللجنة الاجتماع في 10 حزيران /2019 لعكس الأسعار العالمية للمشتقات الرئيسية على الفتره ما بين 11-30 حزيران.