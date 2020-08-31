الحكومة ترفع أسعار المحروقات (تفاصيل)

عمان- الغد-عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الاثنين الموافق 31 آب اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محليا للفترة من (1-30 أيلول القادم)، حيت تم استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر آب ومقارنتها بمثيلاتها لشهر تموز الماضي.

و قد انعكس هذا على أسعار المشتقات النفطية المحلية خلال نفس الفترة بنسب متفاوتة، فارتفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 خلال شهر آب بمقدار 20 فلسا ليصبح 675 فلس/لتر بدلاً من 655 فلس/لتر، وارتفع سعر البنزين أوكتان 95 بمقدار 15 فلسا ليصبح 890 فلس/لتر بدلا من 875 فلس/لتر، وارتفع سعر الديزل والكاز بمقدار 15 فلس/لتر ليصبح 480 فلس/لتر بدلا من 465 فلس/لتر.

وتجدر الاشارة الى أن معدل سعر خام برنت ارتفع من 43.4 دولار للبرميل لشهر تموز الماضي الى 44.8 دولار للبرميل في شهر آب. وكما جرت العادة، قررت اللجنة تثبيت سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير.