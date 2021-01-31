الحكومة ترفع أسعار المحروقات 5 %

رهام زيدان

عمان- رفعت الحكومة أسعار المشتقات النفطية الرئيسية الثلاثة (البنزين أوكتان 90 و95 والديزل) اعتبارا من اليوم بنسب وصلت إلى 5 % فيما ثبتت أسعار الغاز والكاز والكهرباء عند مستوياتها السابقة.

وبحسب القرار الصادر أمس عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية فقد قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية في اجتماعها أمس رفع سعر البنزين 90 بنسبة 5 % ، وبمقدار 35 فلسا ليصبح 730 فلسا لليتر بدلاً من 695 فلسا لليتر، والبنزين 95 بنسبة 3.8 %، وبمقدار 35 فلسا ليصبح 945 فلسا لليتر بدلا من 910 فلسات لليتر.

كما ارتفع بموجب القرار ذاته سعر الديزل (السولار) بنسبة 5 % بمقدار 25 فلسا لليتر ليصبح 525 فلسا لليتر بدلاً من 500 فلس لليتر.

واستمرارا لتطبيق قرارها الذي اتخذته الوزارة مع مطلع كانون الأول (ديسمبر) بتثبيت سعر الكاز حتى نيسان (أبريل) فقد تم الابقاء على سعره عند تثبيت سعر مادة الكاز عند 460 فلسا لليتر، كما بقي سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للاسطوانة.

وتعد هذه المرة الثانية منذ بداية العام التي ترفع فيها الحكومة أسعار المشتقات الرئيسية وبذلك يكون ارتفع سعر البنزين أوكتان 90 منذ بداية العام 9.7 % والبنزين 95 بنسبة

7.4 % والديزل بنسبة 11.7 %.

وقالت اللجنة في بيانها أن الأسعار جاءت بناء على استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر كانون الثاني (يناير) ومقارنتها بمثيلاتها لشهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي إذ أظهرت معدلات الأسعار العالمية ارتفاعاً على أسعار المشتقات النفطية خلال شهر كانون الثاني (يناير).

وبينت أن معدل سعر خام برنت ارتفع إلى 54.8 دولار للبرمي لشهر كانون الثاني (يناير) الماضي من 49.8 دولار للبرميل في شهر كانون الأول (ديسمبر)2020.

إلى ذلك، قررت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الابقاء على قيمة تعرفة بند فرق اسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر شباط (فبراير) الحالي بقيمة صفر، وهي القيمة نفسها التي تم تحديدها الشهر الماضي.

وبدأت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في بداية شهر 2017/12 تفعيل بند فرق أسعار الوقود على فواتير الكهرباء الشهرية عندما سجل معدل خام برنت ارتفاعا ملحوظا في ذلك الوقت اذ بلغ حوالي 58.7 دولار للبرميل لثلاثة أشهر متتالية متجاوزا المعدل التأشيري الوارد في آلية تفعيل بند فرق أسعار الوقود في التعرفة الكهربائية البالغ 55 دولارا للبرميل.