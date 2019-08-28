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الحكومة ترفع منع السفر إلى سورية عن 238 من “البحارة”

منذ ساعتين

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أحمد التميمي

إربد- كشف عضو مجلس محافظة إربد عن لواء الرمثا محمد خير الخزاعلة أن الحكومة وافقت اليوم على رفع إشارة منع السفر عن زهاء 238 من البحارة كانوا ممنوعين من الدخول إلى سورية عبر مركز حدود جابر من أصل 500 شخص وسيصار إلى استكمال رفع الحجز عن باقي الأسماء في الأيام المقبلة.
وأضاف أن هناك وعود حكومية بإطلاق سراح المعتقلين الـ 16 في حال لم يثبت تورطهم بالاحتجاجات التي وقعت في الرمثا خلال الأيام الماضية.
وأكد الخزاعلة أن تأخير الإفراج عنهم لاستكمال التحقيقات مع الأشخاص الموقوفين وفي حال لم يثبت تورطهم سيتم تكفيلهم خلال الأيام المقبلة.
وأشار إلى أن مدينة الرمثا تشهد حالة من الهدوء النسبي بانتظار ما سيسفر عنه تحركات وجهاء ونواب اللواء في سبيل الإفراج عنهم.

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