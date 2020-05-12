الحكومة تستثني بعض الموظفين من العودة إلى العمل

عمان-الغد- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، إن هناك استثناءات للموظفين الحكوميين من العودة للعمل كالذين لديهم سجل مرضي، ونقص مناعة، إلى جانب الحوامل والمرضعات.

وأضاف، خلال الإيجاز الصحفي، اليوم الثلاثاء، أن الموظّفين القاطنين في الأماكن التي انتشر فيها الفيروس، والمخالطين للأشخاص الذين سبق إصابتهم بالفيروس، جرى استثناؤهم من الدوام، ومن أجروا عمليات جراحية مؤخراً أو يعانون من أحد أشكال ضعف المناعة، بالاضافة من يعانون من ظروف خاصة تصعب عملية التحاقهم بموقع العمل (مثل وجود أطفال لا يمكن تأمين رعاية لهم، أو عدم توفر وسيلة نقل).

وكان مجلس الوزراء، وافق، في وقت سابق، على الدليل الإرشادي للعودة إلى العمل في الدوائر الحكوميّة، بدءاً من يوم الثلاثاء الموافق للسادس والعشرين من شهر أيّار الحالي.