آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

الحكومة تستثني بعض الموظفين من العودة إلى العمل

منذ 3 ساعات
وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة أمجد العضايلة - أرشيفية

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان-الغد- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، إن هناك استثناءات للموظفين الحكوميين من العودة للعمل كالذين لديهم سجل مرضي، ونقص مناعة، إلى جانب الحوامل والمرضعات.

وأضاف، خلال الإيجاز الصحفي، اليوم الثلاثاء، أن الموظّفين القاطنين في الأماكن التي انتشر فيها الفيروس، والمخالطين للأشخاص الذين سبق إصابتهم بالفيروس، جرى استثناؤهم من الدوام، ومن أجروا عمليات جراحية مؤخراً أو يعانون من أحد أشكال ضعف المناعة، بالاضافة من يعانون من ظروف خاصة تصعب عملية التحاقهم بموقع العمل (مثل وجود أطفال لا يمكن تأمين رعاية لهم، أو عدم توفر وسيلة نقل).

وكان مجلس الوزراء، وافق، في وقت سابق، على الدليل الإرشادي للعودة إلى العمل في الدوائر الحكوميّة، بدءاً من يوم الثلاثاء الموافق للسادس والعشرين من شهر أيّار الحالي.

مقالات ذات صلة

الملك يشارك في مؤتمر العمليات الخاصة للصناعات في فلوريدا كضيف شرف

منذ 10 دقائق

اتفاقية لشراء 12 جهاز تنفس صناعي و50 سريرا للعناية الحثيثة

منذ 18 دقيقة

القبض على مطلوب بـ 7 مليون دينار

منذ 35 دقيقة

الفايز يطالب بتوفير الدعم اللازم للصحف الورقية

منذ ساعة واحدة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock