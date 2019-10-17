الحكومة تستطلع آراء المواطنين حول اجراءات تحفيز الاستثمار

عمان – الغد – دعت الحكومة المواطنين إلى المشاركة في استطلاع يهدف إلى التعرف على أولوياتهم في قطاعات محددة لتحسين نوعية الإجراءات المتخذة.

وقالت رئاسة الوزراء، في منشور على صفحتها على “فيسبوك”، إن “الحكومة تسعى من خلال هذا الاستطلاع إلى التعرّف بشكل أفضل على توجّهات المواطنين وأولوياتهم في قطاعات ذات أولوية لتحسين نوعية الإجراءات التي يمكن أن تتخذها، بهدف تحفيز الاستثمار وتنشيط القطاع الخاص وتوليد فرص العمل وتحسين نوعية الخدمات التي تمسّ حياة المواطنين. شاركنا رأيك عبر هذا الاستبيان، وكن شريكاً في صناعة السياسات والقرارات”.

ودعت المواطنين إلى المشاركة في الاستطلاع عبر الرابط التالي:

bit.ly/GOJSurvey