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الحكومة تستورد الشعير من سورية

منذ 36 دقيقة

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عمان- الغد- قررت الحكومة الموافقة على استيراد الشعير من منشأ سوري لتغطية احتياجات مربي الماشية من هذه السلعة الأساسية ولما تشكلة من اهمية في الخلطة العلفية .

واكد م. إبراهيم الشحاحدة وزير الزراعة ووزير البيئة ان هذا القرار سيحقق وفراً مالياً يتراوح بين ١٥ – ٢١ مليون دينار مقارنة بالاسعار العالمية بالاضافة الى جودة الشعور كونه محصول العام الحالي .

وجاء ذلك خلال لقاء ضم عدد من جمعيات ومربي الماشية.

وقل زعل الكواليت رئيس جمعية مربي الأغنام في الكرك، إن أجراءات الوزارة خلال هذا العام دعمت قطاع الماشية وضاعفت الصادرات عن العام الماضي من ناحية القيمة والكمية .

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