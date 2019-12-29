الحكومة تسحب قانون المخدرات والمؤثرات العقلية

محمود الطراونة

عمان- انتقد النائب إبراهيم أبو السيد خلال جلسة تشريعية يعقدها مجلس النواب في هذه الأثناء، وزارة الصحة على خلفية وفاة مواطن لم تتمكن الوزارة من تأمين سرير له لإجراء عملية جراحية، فيما أحال رئيس المجلس عاطف الطراونة الأمر إلى اللجنة الصحية للتحقق من الموضوع.

وتخلل الجلسة سحب الحكومة قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، وفقا لوزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، بعد أن رفضت اللجنة المشتركة القانونية والإدارية الموافقة على التعديلات والتي تمنح الوزير صلاحية مجلس الوزراء، كما أكد وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود موافقة الحكومة على رفض التعديلات على القانون.

وأقر مجلس النواب بالأغلبية قانون معدل لقانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية وهي عبارة عن مادتين تتعلقان بصلاحية مجلس الوزراء.

كما أقر المجلس التعديلات على قانون نقابة أطباء الأسنان 2019، كما ورد من اللجنة المشتركة القانونية والإدارية دون أي تعديلات.

وجاء في تعديلات القانون ان هذا المشروع جاء للاستفادة من الخبرة النقابية للمتقاعدين الممارسين وتفعيل دورهم في العمل النقابي.

وقررت اللجنة إدراج المتقاعدين الممارسين ضمن الجدول السنوي الذي ينظمه المجلس حسب الحروف الهجائية بأسماء الأطباء المزاولين الواردة أسماؤهم في السجل العام المسددين للرسوم المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه قبل نهاية شهر آذار من كل عام بعد أن كانت هذه الفئة محرومة من ذلك.

وقررت إلغاء عبارة غير المتقاعدين الواردة في القانون الأصلي، والاستعاضة عنها بعبارة والمتقاعدين الممارسين، حيث كانت المادة في القانون الأصلي تنص على “ينظم المجلس جدولاً سنوياً حسب الحروف الهجائية بأسماء الأطباء المزاولين الواردة أسماؤهم في السجل العام من غير المتقاعدين المسددين للرسوم المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه قبل نهاية شهر آذار من كل سنة”.

وبعد التعديل أصبحت المادة تنص على “ينظم المجلس جدولاً سنوياً حسب الحروف الهجائية بأسماء الأطباء المزاولين الواردة أسماؤهم في السجل العام والمتقاعدين الممارسين المسددين للرسوم المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه قبل نهاية شهر آذار من كل سنة”.