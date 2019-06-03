الحكومة تسدد المبالغ المستحقة لمستودعات وشركات الأدوية

عمان- الغد- اعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر ان الحكومة ستسدد المبالغ المستحقة لمستودعات وشركات الأدوية بعد ان حولت وزارة المالية الى دائرة الشراء الموحد المبالغ المالية اللازمة لسداد المبالغ المترتبة على الوزارة لصالح شركات ومستودعات الادوية .

وقال الدكتور جابر في بيان اصدرته الوزارة اليوم الاثنين ان رئيس الوزراء دولة الدكتور عمر الرزاز وجه الى تسديد المبالغ المستحقة لصالح مستودعات وشركات الادوية بالسرعة القصوى.

واضاف ان الجهود التي بذلتها وزارتا الصحة والمالية ودائرة الشراء الموحد بالتعاون والتنسيق مع نقابة الصيادلة توصلت إلى إيجاد حلول مناسبة للوفاء بالالتزامات وتسديد المستحقات.

واشار الدكتور جابر الى ان مجموع المبالغ المالية المستحقة على الوزارة لصالح شركات الادوية والمستودعات بلغت تراكميا حتى نهاية عام 2018 زهاء 92 مليون دينار.

واكد حرص الاردن على الامن الدوائي وتوفير الادوية بشكل دائم لتلبية الاحتياجات منها في الوقت المناسب لافتا الى تسديد المستحقّات المترتبة على الدواء يعزز الامن الدوائي.

واشاد الدكتور جابر بالصناعة الدوائية الاردنية ودورها الى جانب الجهات المعنية كافة بما فيها مستودعات وشركات الادوية وبكل تأكيد نقابة الصيادلة في تحقيق الامن الدوائي.