الحكومة تسدد 457 مليون دينار من رصيد مديونية مصفاة البترول

عمان – الغد – صرحت شركة مصفاة البترول، أن الحكومة قررت تسديد مبلغ 457 مليون دينار من رصيد مديونية الحكومة المستحقة للشركة.

وأوضحت الشركة، في إفصاح أصدرته أمس، أنه وبهدف استكمال الإجراءات مع البنوك التي تم دراسة عروضها والتفاوض معها لغاية الاقتراض لصالح شركة مصفاة البترول الأردنية بقيمة اجمالية تبلغ 457 مليون دينار، فإن مجلس الوزراء قرر الموافقة على قيام وزارة المالية بإصدار كتاب للبنوك التي ستقرض الشركة هذا المبلغ، يتضمن تحويل قيمة الأقساط والفوائد بتاريخ استحقاقها إلى حساب المصفاة لدى هذه البنوك.

كما قررت تحويل وزير المالية بالتوقيع على الكتاب نيابة عن الحكومة مقابل توفير المخصصات الكافية في الموازنة لهذه الغاية.

يذكر أن المصفاة وقعت مؤخرا مع بنك ستاندرد تشارترد الأردن اتفاقية تعاون (JPRC) كمستشار مالي لمشروع التوسعة الرابع لغايات المساعدة في توفير التمويل اللازم وإجراء المباحثات مع الجهات التي تبدي إهتماما بتمويل مشروع التوسعة الرابع.

وبحسب الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية عبدالكريم علاوين “يأتي اختيار ستاندرد تشارترد كمستشار مالي لمشروع توسعة المصفاة نظرا لما يتمتع به البنك من خبرة عالمية واسعة في مجال الاستشارات المالية في مجالات عديدة بما فيها مجال النفط والغاز، وأن شركة مصفاة البترول تتطلع لإنجاز هذه المهمة بنجاح بما يحقق الاتفاق مع بيوت التمويل العالمية لتوفير التمويل اللازم لهذا المشروع الاستراتيجي للمملكة والشركة”.

وارتفع صافي أرباح الشركة بنهاية النصف الأول من العام الحالي بنسبة 57.8 %، لتسجل الأرباح 23.6 مليون دينار، مقارنة مع 14.9 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن الشركة، فقد سجلت مبيعات الشركة من نشاط التكرير وتعبئة أسطوانات الغاز نحو 277.7 مليون دينار، في حين بلغت مبيعات مصنع الزيوت 11.5 مليون دينار، بينما بلغت مبيعات تسويق وبيع المنتجات البترولية 449.3 مليون دينار.