الحكومة تسمح باستيراد الأدوية “غير المسجلة” من خلال عطاءات رسمية

عمان-الغد- قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون الدواء والصيدلة لسنة 2019 وارساله الى مجلس النواب للسير بالاجراءات الدستورية لاقراره .

ويهدف مشروع القانون الى تحقيق الامن الدوائي والسماح باستيراد الادوية غير المسجلة من خلال عطاءات الجهات الرسمية مثلما يعمل مشروع القانون على اعادة تنظيم الاشتراك في انشاء او ملكية الصيدليات العامة وتصويب اوضاع القائم منها بحيث لا يزيد عددها في اي حال على عدد الشركاء وان لا يزيد عدد الفروع على خمسين فرعا .

الى ذلك قرر المجلس الموافقة على نظام معدل لنظام صندوق حماية البيئة لسنة 2019 .

وجاء النظام ترشيدا للانفاق من الموازنة العامة وتخفيفا من العبء على موازنة وزارة البيئة فيما يتعلق بالمصاريف الادارية والتشغيلية للصندوق ورواتب الموظفين والمستخدمين ومكافات اللجان الفنية وعوائد الخدمات التي تقدم للصندوق الذي له موازنة مستقلة عن موازنة الوزارة وله حساب مستقل لدى البنك المركزي .

ويحدد النظام اوجه الانفاق من اموال الصندوق لغايات تمويل ودعم المشاريع والانشطة التي تكون من غاياتها حماية البيئة واستدامتها ورفع سوية الممارسات البيئية الهادفة الى تطوير الوضع البيئي والتنمية المستدامة في المملكة .

الى ذلك وفي ضوء صدور الارادة الملكية السامية بالموافقة على نظام تشكيل محكمة الخالدية الابتدائية الشرعية لسنة 2018 والذي تم نشره في الجريدة الرسمية في وقت سابق قرر مجلس الوزراء الموافقة على انفاذ النظام اعتبارا من تاريخ 1/ 10 / 2019 .

يشار الى ان المادة الاولى من النظام تنص على ان يعمل به اعتبارا من التاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء علما بان دائرة قاضي القضاة قامت باعداد المتطلبات اللازمة لاستقبال المراجعين وتقديم الخدمات لهم.