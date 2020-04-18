الحكومة تسمح بطابق السطح في عمان

مؤيد أبو صبيح

عمان – أقرت الحكومة تعديلات جديدة على نظام الأبنية النافذ لأمانة عمان الكبرى بأن سمحت ببناء طابق السطح لقطع الأراضي الخالية والأبنية المكتملة وغير المكتملة في التنظيم ( أ ب ج د) والسكن الشعبي، على أن يستثنى من ذلك السكن بأحكام خاصة طابقين وطابقين وروف والسكن بأحكام خاصة ثلاثة طوابق شريطة ارفاق موافقة المالكين جميعهم، ولا يجوز استبدال تلك الموافقة بأي تعهد تجااه الشركاء.

كما اقر ” الوزراء” نظام تقاعد موظفي أمانة عمان الكبرى ومكافأتهم، فضلا عن إقرار نظام معدل لنظام الموارد البشرية لموظفي ” الأمانة”.

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