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الحكومة تصدر سندات دولارية بالسوق المحلية بـ300 مليون دولار

منذ 3 ساعات

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عمان- قالت مصادر رسمية، إن الحكومة بصدد إصدار سندات “دولارية” بالسوق المحلية بقيمة تصل إلى حوالي 300 مليون دولار، سيتم استخدام حصيلتها، بالإضافة إلى مصادر أخرى من الإيرادات المحلية والمنح، لتمويل النفقات المقدرة في الموازنة، لإطفاء سندات اليورو بوند بقيمة مليار دولار تستحق بتاريخ 23 حزيران الحالي.

وكانت الحكومة قد أعلنت في قانون الموازنة عن المبالغ التي تستحق في العام الحالي وكيفية إطفاؤها.

وأشارت المصادر إلى أن الإصدار الذي سيتم الثلاثاء المقبل 18 حزيران الحالي، يتوقع أن يتجاوز المبلغ المطلوب.

وتمكنت الحكومة من توفير 725 مليون دولار، هي نصف حصيلة قرض البنك الدولي الذي تمت الموافقة عليه أخيرا.

وتوقعت المصادر، أن يتم تغطية الإصدار بنسبة 100 بالمئة مع إقبال البنوك على المشاركة في مثل هذه الإصدارات التي تمت لأكثر من مرة في السنوات الماضية.

وأكدت أن سداد السندات بموعدها لن يؤثر على رصيد المملكة من العملات الأجنبية التي تتجاوز 13 مليار دولار.-(بترا)

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