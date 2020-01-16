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الحكومة تصرف 180 دينارا لدعم النقل للأسر المستحقة

منذ 54 دقيقة

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رهام زيدان

عمان– قررت الحكومة صرف ١٨٠ دينار سنويا لكل رب أسرة مستحقة َ ضمن برنامج الدعم التكميلي للدعم النقدي لتكاليف النقل العام ولمدة عام واحد.
وبموجب أسس َواليات وتقديم الخدمات التتكميلية الأساسية ضمن برنامج الدعم التكميلي التي اقرها مجلس الوزراء وصدرت في الجريدة الرسمية اليوم، تم اعتماد مبلغ موحد لكل رب أسرة ١٨٠ دينارا شهريا وبمعدل ١٥ دينارا شهريا بما بنسبته ٢٥٪ من كلفة النقل لرب الأسرة ويتم توزيعه بشكل ربعي للسنة الأولى ويتم إعادة التقييم للسنة المالية القادمة.
ويتم إيداع المبلغ في الحسابات البنكية او المحفظة الالكترونية التي سيتم اعتمادها من قبل صندوق المعونة الوطنية.
وتم تحديد المبلغ بناء على المسافة المقطوعة ومعدل التعرفة الكيلومترية المعتمدة من قبل هيئة النقل وعدد أيام العمل.

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