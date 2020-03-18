الحكومة تضع أسقف سعرية لـ 6 سلع غذائية

طارق الدعجة

عمان- قررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين تحديد سقوف سعرية للحوم الدجاج الطازج والمجمد والنتافات شاملة ضريبة المبيعات كحد أعلى ليتم التنافس دونه.

كما شمل القرار أصناف من الخضار البطاطا و خيار بندورة والكوسا و باذنجان عجمي والبصل الناشف.

وحسب القرار فإن السقوف السعرية على النحو التالي: دجاج طازج سعر الكيلو غرام الواحد دينارين ، ودجاج النتافات سعر الكيلو غرام 1.40 دينار والدجاج المجمد 1.70 دينار.

كما تم تحديد سعر بيع كيلو البطاطا 45 قرشا وسعر كيلو البندورة40قرشا والخيار 50قرشا والكوسا 65قرشا والباذنجان العجمي 40 قرشا والبصل الناشف 50قرشا.

وجاء القرار استنادا إلى أحكام المادة 7 من قانون الصناعة والتجارة رقم 18 لسنة 1998 والصلاحيات المفوضة لوزير الصناعة والتجارة والتموين بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 387 بتاريخ 11/ 1/ 2011 بتحديد أسعار السلع في حال وجود اختلالات سعرية ومغالاة في الأسعار.

وسيتم تطبيق القرار اعتبارا من يوم غدا الخميس، وستفرض الوزارة رقابة مكثفة للتأكد من الالتزام بالقرار وعدم تجاوز السقوف السعرية لهذه الاصناف.