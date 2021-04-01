الحكومة تطرح سياسة “المشاركة الإلكترونية” للاستشارة العامة

إبراهيم المبيضين

عمّان- طرحت الحكومة من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة قبل أيام رسميا مسودة السياسة الأردنية للمشاركة الإلكترونية للاستشارة العامة مع الجهات المعنية بهدف تطويرها بالشكل الأمثل للسير بعدها في إجراءات اقرارها.

وعرضت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مسودة السياسة للاستشارة العامة على موقعها الإلكتروني الرسمي وصفحتها الرسمية على شبكة الفيسبوك العالمية وغيرها من حسابات الوزارة على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد الانتهاء من إعداد مسودة هذه السياسة بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا).

وجاء عرض مسودة السياسة للاستشارة العامة لضمان الجهود التشاركية بين كافة المؤسسات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص ‏ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الأكاديمي، وانطلاقا من مبدأ الشفافية ‏وتعزيزا لمبدأ المشاركة والتشاور مع الشركاء وأصحاب ‏العلاقة.

وحددت الوزارة يوم الخميس الموافق 29/4/2021، موعدا نهائيا أمام الجهات ذات العلاقة لتزويد ملاحظاتها وردود أفعالها حول البنود الواردة في مسودة الاستشارة العامة للسياسة الأردنية للمشاركة الإلكترونية.

وتسعى الحكومة من التوجه لايجاد مثل هذه السياسة لتعزيز عملية إشراك المواطنين في صنع القرار من خلال تكنولوجيا المعلومات وتصميم الخدمات الحكومية الرقمية، وحرصا منها على تبني أفضل الممارسات الدولية.

وتعرف منظمة الأمم المتحدة في مسح الحكومة الإلكترونية للعام 2020 المشاركة الإلكترونية على انها “عبارة عن عملية اشراك الموطنين من خلال وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في السياسة وصنع القرار وتصميم الخدمة وتقديمها لجعلها تشاركية وشاملة ومتداولة”.

وببساطة تعني المشاركة الإلكترونية أي تواصل وتماس بين المواطن والحكومة من خلال مختلف القنوات والمنصات الإلكترونية الموجودة حاليا مثل: المواقع الإلكترونية للمؤسسات الحكومية، حسابات المؤسسات الحكومية على مواقع التواصل الاجتماعي، المنصات الحكومية التي أطلقتها الحكومة ليتمكن الناس من بث شكاواهم وملاحظاتهم على الخدمات الحكومية، أو قنوات ومنصات جديدة يمكن أن تعزز مشاركة الناس وتواصلهم مع الحكومة.

وتكمن أهمية مثل هذا الإطار التنظيمي لرفع مستوى الوعي لدى المستفيدين وتعزيز مساهمتهم وتقديم المشورة والمشاركة في صنع القرار وبناء الثقة وتعزيز التواصل مع الجهات الحكومية وزيادة نسبة الشفافية.

كما تكمن أهمية وجود مثل هذا الإطار التنظيمي استكمالا للجهود المبذولة لتحسين مرتبة الأردن في التقارير والمؤشرات الدولية المتعلقة بمؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية ومؤشر المشاركة الإلكترونية.

ووفقا لأرقام هيئة الاتصالات بلغ عدد اشتراكات الإنترنت في المملكة بمختلف تقنياتها الثابتة والمتنقلة حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي أكثر من 7.8 مليون اشتراك: منها 7.2 مليون اشتراك للإنترنت المتنقل (الجيل الثالث والرابع) وحوالي 576 ألف اشتراك للإنترنت الثابت بمختلف تقنياته.