الحكومة تطرح عطاء “الدفع الرقمي – الواجهة الخلفية”

إبراهيم المبيضين

عمّان- أعلنت الحكومة ممثلة بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أول من أمس عن طرحها عطاء الدفع الرقمي – الواجهة الخلفية – والممول من البنك الدولي ضمن مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي الأردني.

وفتحت الحكومة هذا العطاء أمام الشركات المحلية والعالمية المتخصصة القادرة على بناء البنية التحتية لنظام دفع رقمي عصري (نظام إدارة وتحصيل المدفوعات والمقبوضات الحكومية) تكون ملكيته للحكومة الأردنية ويدار من قبل القطاع الخاص.

وتهدف الحكومة من إيجاد هذا النظام إلى التقليل من الاقتصاد الموازي وتحسين تجربة المستخدم إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة والقضاء على التزوير والفساد، فضلاً عن إتاحة معلومات مالية حكومية أكثر دقة.

وقالت الوزارة لـ ” الغد” إن “فترة استقبال العروض لهذا العطاء ستكون مفتوحة حتى يوم الرابع من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل للعمل بعدها على إجراء عمليات التقييم المالي والفني لاختيار العرض الأفضل، كما أنها ستعقد جلسة للإجابة عن استفسارات المهتمين بالعطاء يوم الأول من شهر أيلول (سبتمبر ) المقبل”.

وأوضحت الوزارة أن طرح هذا العطاء والسعي لإيجاد نظام دفع رقمي عصري (نظام إدارة وتحصيل المدفوعات والمقبوضات الحكومية) يأتي منسجما لتحقيق أهداف استراتيجية التحول الرقمي الوطنية التي أقرها مجلس الوزراء الشهر الماضي، إذ يعد الدفع الرقمي عمودا أساسيا من أعمدة أي عملية تحول رقمي شاملة.

وتؤكد الوزارة التزامها بتعزيز انتشار المدفوعات الرقمية لجميع الخدمات الحكومية وزيادة النسبة المئوية من مستخدمي الدفع الرقمي اللذين يقومون بإجراء المدفوعات الرقمية أو يتلقونها، لافتة إلى أن تطوير هيكل مدفوعات حكومي شامل يهدف إلى التوقف عن استقبال الدفعات النقدية بالوزارات والمؤسسات الحكومية التي تعد أحد المحاور الرئيسة في عملية التحول الرقمي، ما يوفر الكلفة والوقت على المواطنين، ويحد من إمكانية انتشار الفساد الصغير بحسب الممارسات العالمية الفضلى.