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الحكومة تطلب من نقابة المعلمين تزويدها بجميع التجاوزات بحق منتسبيها

منذ 3 ساعات

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عمان-الغد– طلبت الحكومة من مجلس نقابة المعلمين الأردنيين تزويدها بجميع الحالات التي ذكر ممثلي النقابة، خلال لقائهم الوفد الوزاري، أنها تجاوزات حصلت بحق معلمين خلال الاعتصام الذي نفذته النقابة الخميس.

وأكد الحكومة أنه في حال تسلمها أية تجاوزات موثّقة تتقدم بها نقابة المعلمين سوف تفتح تحقيقاً فيها بكل شفافية وجدية، بحيث يتم الإعلان عن نتائج التحقيق فور الانتهاء منها.

وأعادت الحكومة التأكيد حرصها التام على كرامة المعلم وحفظ هيبته وعدم المساس بها، وأنها ستطبق القانون وأسس المحاسبة على كل من يثبت تجاوزه لمعايير القانون واحترام حرية التعبير.

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