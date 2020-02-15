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الحكومة تطلق الحزمة الخامسة من برنامجها الاقتصادي الاثنين

منذ 57 دقيقة
رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء (أرشيفية)
رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء (أرشيفية)

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عمان – الغد- أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة أن الحكومة ستطلق بعد غد الاثنين، الحزمة التنفيذية الخامسة من برنامجها الاقتصادي الذي يهدف إلى تحفيز الاقتصاد وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين والارتقاء بجودة الخدمات.

وتهدف الحزمة التي تحمل عنوان “الخدمات الإلكترونية والتحول الرقمي”، إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية الإلكترونية والتسهيل على المواطنين والمستثمرين بتوفير الوقت والجهد عليهم. كما ستتضمن الحزمة إعلان آليات عمل جديدة ستبدأ هيئة الاستثمار ودائرتي ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك بتطبيقها لحل القضايا العالقة لدى مستثمرين ومواطنين مع هذه الجهات، بهدف تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات.

يشار إلى أن الحكومة أطلقت منذ تشرين الأول الماضي مجموعة من الحزم التنفيذية لبرنامجها الاقتصادي، شملت زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري وتحسين خدمات النقل والصحة والتعليم، وترشيق الجهاز الحكومي في إطار برنامج يترجم التوجيهات الملكية السامية بتحفيز الاقتصاد وتحقيق نتائج ملموسة للمواطنين ضمن جدول زمني واضح.

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