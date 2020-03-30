الحكومة تطلق نافذة “لأنك قدها” لدعم الكوادر الصحية بالقطاع العام

عمان-الغد- أنشأت الحكومة نافذة “لأنك قدها” لاستقبال المبادرات والتبرعات من كافة القطاعات على موقع www.corona.moh.gov.jo/ar، ليتفرع عن المنصة نوافذ للمبادرات التطوعية والتبرعات.

ورحب وزير الصحة الدكتور سعد جابر بالمبادرات التي تتلقاها الوزارة من كافة القطاعات بالمملكة، مشيدا بالتعاون القائم مع كافة القطاعات الصحية واستعدادها لدعم الجهود وتقديم الإمكانيات الوقائية والعلاجية إلى القطاع العام.

ومن اولى المبادرات التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع نقابة الأطباء ومديرية الدفاع المدني وبالتشارك مع نقابتي أطباء الأسنان والصيادلة، مبادرة “وطن”، والتي تهدف الى تقديم الدعم للكوادر الطبية في وزارة الصحة والدفاع المدني ومقدمي الخدمة والرعاية الطبية، وتقليل الاختلاط، والحفاظ على كبار السن وعدم خروجهم من منازلهم.

وتمكن هذه المبادرة الأطباء المتطوعين من الدخول الى الموقع الالكتروني “كورونا دوت جو”، لتقديم طلبات التطوع وتحديد قائمة الاطباء المقبولين من قبل وزارة الصحة ونقابة الاطباء.

وقال نقيب الأطباء الدكتور علي العبوس في تصريح صحفي لـ (بترا)، إن وزارة الصحة وبالتعاون مع نقابة الأطباء والشركاء كافة عملوا على إنشاء مستشفى ميداني في مجمع النقابات المهنية، يضم عيادة لإعطاء العلاجات البيولوجية تحت اشراف كادر طبي للمرضى وبالتعاون مع مستشفى البشير، كما يضم عيادة لطب الاسنان لتقديم العلاج للحالات الطارئة.

وفيما يخص مبادرة وطن أشار الى أنه تم تقسيم الاطباء المتطوعين الى عدة فرق، أحدها يعمل مع الدفاع المدني ويرافق سيارات الإسعاف في كافة محافظات المملكة من التاسعة صباحا وحتى 9 مساء في المرحلة الأولى، بحيث تتحول الى عيادة متنقلة قادرة على التعامل مع بعض الحالات في المنزل من خلال تقديم الرعاية الصحية والعلاج دون الحاجة لنقلها الى المستشفيات، وإذا دعت الحاجة يمكن العمل على توفير الأطباء في ثلاث مناوبات على مدار الساعة.

وحول آلية عمل الفرق المتطوعة التي تعمل مع الدفاع المدني، تم تقسيم الحالات إلى ثلاثة أقسام، الحالات البسيطة التي يتم التعامل معها في المنزل وتشمل التهاب الأمعاء، الصداع البسيط، التشنجات العضلية وآلام الظهر والعنق، حالات الربو البسيط، حالات السكري، حروق الدرجة الأولى، وحروق الدرجة الثانية.

كما يتم التعامل مع بعض الحالات من قبل الفرق مباشرة دون داع لإرسال سيارة إسعاف على أن يتم التنسيق من خلال غرفة عمليات الدفاع المدني، كحالات الغيارات على الجروح المزمنة، الجروح البسيطة، حالات الأسنان.

وتتوفر مع الاطباء المتطوعين مسكنات الألم، أدوية المغص، مضادات الحساسية، حبوب مسكنات الألم، مواد غيارات جراحية بسيطة، بعض المضادات الحيوية.

أما الحالات المتوسطة التي تستدعي نقلا إلى المستشفيات، قال العبوس إنه يتم تقديم الإسعافات الأولية داخل سيارة الإسعاف، لحين نقلها الى المستشفى، أما “حالات الإصابة بكورونا فلا يتعامل المتطوعون معها”.

وتقوم فرق من أطباء المبادرة التي تعمل مع مديرية الدفاع المدني، بإجراء فحص طبي كامل لكوادرالدفاع المدني بشكل دوري، وستقدم دورات تدريبية للأطباء المتطوعين، تتضمن حقائق علمية حول المرض، وتجارب الدول الأخرى، والإجابة على استفساراتهم حول الموضوع، وفي المرحلة القادمة يمكن تنظيم فرق دعم نفسي لتخفيف الضغط النفسي عن الكوادر نتيجة الإجهاد.

ويقوم كل متطوع بتوقيع نموذج تعهد بتحمل المسؤولية الكاملة عن قراره بالتطوع وذلك في حالات الحوادث أو الإصابة بالعدوى، وتزود إدارة الدفاع المدني بصورة عن التعهد، ويلتزم المتطوع بعدم استعمال وسائل التواصل الاجتماعي للحديث عن طبيعة العمل، وعدم التصوير تحت طائلة المساءلة القانونية حسب قانون الجرائم الإلكترونية.

وفيما يخص الفرق في فنادق الحجر الصحي قامت المبادرة بتوزيع فرق طبية مجهزة على فنادق الحجر في عمان، لعمل مسح طبي استمر خلال الأيام الثلاثة الأولى، وتجهيز قواعد بيانات للخاضعين للحجر، وعمل استقصاء للحالات المؤكدة و المشتبه بها والتبليغ عنها.

وتقوم الفرق بزيارة جميع المرضى الخاضعين للحجر لمرة واحدة طوال فترة الحجر، بهدف التقييم وكتابة السيرة المرضية كاملة و فحص الحرارة للنزلاء جميعا، مع الالتزام بأخذ جميع الاحتياطات بارتداء اللباس الواقي كاملا، وعدم الدخول الى غرف المحجورين والبقاء على الباب، والحفاظ على مسافة متر ونصف على الأقل بين المتطوع والمحجور، وبعد ذلك يتم تزويد ضابط الارتباط بتقرير يومي عن سير العمل.

وبشأن فرق توزيع الأدوية، توجد فرق لمساعدة المستشفيات والمراكز الصحية على توزيع الوصفات الطبية وايصالها الى المرضى، ومنهم مرضى التصلب اللويحي والعلاجات البيولوجية، ومرضى المحافظات الذين تتوافر علاجاتهم في العاصمة عمان حصرا، حيث تصرف هذه الأدوية من مستشفى البشير، والمراكز الصحية الشاملة، ومستشفى الجامعة الأردنية، وجمعية مرضى السكري، والمركز الوطني للصحة النفسية.

وفيما يخص الفرق الطبية الجراحية فجميعها مجهزة بكل ما تحتاج من معدات وقائية للكوادر وعلاجية للمرضى، حيث تقدم هذه الفرق خدمات الغيار الطبي على الجروح، ومتابعة المرضى الذين قاموا بإجراء عمليات جراحية ويحتاجون ذلك، وكذلك خياطة الجروح البسيطة دون نقلها الى المستشفيات، وتزويد المرضى ببعض المستلزمات الطبية اللازمة للغيار على الجروح منزليا.

وبشأن فرق الاستشارات الطبية، تم تشكيل فرق مكونة من استشاريين واخصائيين في كافة الاختصاصات الطبية، ليكونوا داعمين لزملائهم وللمرضى من خلال مركز اتصال، يتم فيه تصنيف الحالة بداية وطلب الاستشارة من الزميل المعني، وتقديم النصيحة والمشورة بناء على الحالة.

وفيما يخص فرق المحافظات، تم تشكيل 15 فريقا من قبل المتطوعين بالتعاون مع فروع النقابة في المحافظات، حيث تعمل على تقديم نفس الخدمات التي ستقدم في العاصمة عمان.

وبشأن فرق توزيع المستلزمات الطبية، قام الفريق بتوزيع المعدات و التجهيزات على المتطوعين وعلى الكوادر التابعة لوزارة الصحة في فنادق الحجر وفي طوارئ المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

وفيما يخص فريق تدريب الكوادر الطبية، قامت الفرق بتحضير المحتوى اللازم لتدريب الاطباء والكوادر الطبية على كيفية التعامل مع حالات الاصابة بمرض كورونا، وستعقد دورات تدريبية في مجمع النقابات بالإضافة الى سلسلة من الفيديوهات التوعوية و التعليمية التي تم البدء بنشرها و سيتم نشر الباقي تباعا .