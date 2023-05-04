أخبار محليةاقتصادالسلايدر الرئيسي

الحكومة تعتزم توفير خدمة “جواز السفر الإلكتروني”

7:17 م2023-05-04
جواز سفر
جواز سفر

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

 إبراهيم المبيضين

عمان- تعتزم الحكومة خلال المرحلة المقبلة تنفيذ مشروع يفيد إلى تمكين المواطنين من إصدار جواز السفر الإلكتروني (أي أن جواز السفر سيتحول من جواز ورقي إلى جواز إلكتروني يقرأ بشكل إلكتروني في المطارات والمراكز الحدودية).
وطرحت الحكومة اليوم الخميس من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وبالتعاون مع دائرة الأحوال المدنية والجوازات العطاء الخاص بتنفيذ المشروع الذي يأتي في إطار التحول الرقمي للخدمات الحكومية ومن خطة الحكومة للعام الحالي لتحويل مجموعة من الخدمات الحكومية إلى خدمات رقمية.
ودعت الوزارة اليوم الشركات المحلية والعالمية للمشاركة في العطاء الخاص بجواز السفر الإلكتروني في الأردن.
وحددت الوزارة تاريخ السادس من شهر حزيران ( يونيو ) المقبل موعدا نهائيا لشراء وثائق العطاء، وتاريخ السابع من شهر حزيران ( يونيو ) المقبل اخر موعد لايداع العروض، لتبدأ بعدها عملية التقييم الفني والمالي بهدف اختيار أفضل العروض.
وأكدت الوزارة بأنها تسعى لتنفيذ المشروع بأفضل المعايير العالمية من الناحية التقنية والأمنية ليكون محميا من عمليات التزوير. 

7:17 م2023-05-04
زر الذهاب إلى الأعلى

السوق مغلق المؤشر 2456.10 0.02%

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock