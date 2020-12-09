الحكومة تعدل الإيجاز الصحفي بعد تحقيق لـ”الغد”

عمان-الغد- بعدما كشفت “الغد” في تحقيق نشرته الاثنين الماضي عن اخطاء يومية متعلقة بالارقام المعلنة حول اصابات كورونا داخل المستشفيات غيرت رئاسة الوزراء ووزارة الصحة أمس، لأول مرة، آلية الاعلان عن الاصابات في الايجازات الصحفية اليومية.

واحتوى الايجاز الصحفي أمس على بند جديد شمل الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا داخل المستشفيات.

وهذه أول مرة تفرق فيها رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، في الإيجاز اليومي الخاص بحالات كورونا في المملكة، بين الحالات المشتبه بها، وحالات الإصابة المؤكدة.

يأتي هذا بعد أن نشرت “الغد”تحقيقا مدعما بالارقام والرسوم البيانية كشف أن الحكومة كانت تخطئ بشكل يومي، على مدى 43 يوما، في إعلان عدد الإصابات بفيروس كورونا المتواجدة داخل المستشفيات المعتمدة.

وتوصلت “الغد” من خلال الرصد إلى أن الحكومة كانت تعلن زيادة في عدد الحالات أحيانا أو تعلن الأرقام ناقصة أحيانا أخرى بحسب الإيجازات الصحفية اليومية الصادرة من قبل رئاسة الوزراء.

وظهر من خلال الرصد أيضا أن عدد حالات الإصابة في المستشفيات المعلن من قبل الحكومة يوميا (كان يزيد أو يقل) عن الأرقام الحقيقية بنسب تصل إلى 12 % في حدها الأعلى و0.7 % في الحد الأدنى.

وردت وزارة الصحة وقتها بتوضيح بأن الإيجازات تشمل الحالات المشتبه بها والمؤكد إصابتها، لكن الإيجازات التي رصدتها “الغد” على مدى 43 يوما لم تكن تفرق بين تلك الحالات لكن هذا ماحدث أخيرا بعد نشر التحقيق.

للتفاصيل أنقر هنا: “الغد” تكشف أخطاء يومية في احتساب عدد حالات كورونا داخل المستشفيات