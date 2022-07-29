الحكومة تعد استراتيجية للذكاء الاصطناعي

إبراهيم المبيضين



عمان- أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة أن الحكومة ممثلة بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تعمل حاليا على وضع استراتيجية وطنية تعنى بالذكاء الاصطناعي، والتي ستكون عند خروجها إلى حيز الوجود “مكملة وداعمة لمجموعة السياسات والاستراتيجيات الداعمة لعملية التحول الرقمي واندماج المملكة في عصر الثورة الصناعية الرابعة.

وقال الهناندة في تصريحات صحافية لـ “الغد”: إن الوزارة تعمل على إعداد هذه الاستراتيجية بالعديد من الجهات القطاعين العام والخاص، وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي من خلال مجموعة من الخبراء المتخصصين في هذا المجال”.

وتوقع الانتهاء من صياغة الاستراتيجية بشكلها النهائي خلال فترة تمتد من شهرين إلى ثلاثة أشهر ليجري بعد ذلك المضي في إجراءات إقرارها الرسمية من قبل مجلس الوزراء.

وأكد الوزير أهمية إدخال التكنولوجيا المعلوماتية الرقمية في جميع القطاعات، بهدف مواكبة التطور العالمي في هذا المجال، لافتا إلى أن الذكاء الاصطناعي هو أحد أهم التقنيات الحديثة التي تعالج كما هائلا من البيانات بوقت قياسي، وتسهم في دعم اتخاذ القرار والخروج في بيانات وتقارير تساعد على فهم الأمور بشكل صحيح وفي كل القطاعات.

ويمكن تعريف الذكاء الاصطناعي بأنه: الذكاء الذي تبديه الآلات والبرامج بما يحاكي القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها، مثل القدرة على التعلم والاستنتاج ورد الفعل على أوضاع لم تبرمج في الآلة.

وكانت دراسة عالمية – أصدرتها مؤسسة (IDC) الدولية المتخصصة في الاستشارات وتحليل البيانات – توقعت مؤخرا أن ينمو الإنفاق على الذكاء الاصطناعي خلال السنوات المقبلة ليصل إلى 110 مليارات دولار في العام 2024.

وقدرت الدراسة أن يبلغ معدل النمو السنوي للإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي خلال الفترة من 2019 إلى العام 2024 حوالي 20 %.

وبين الهناندة أن العمل على الاستراتيجية يأتي تنفيذا واستكمالا للسياسة الوطنية للذكاء الاصطناعي التي أقرها مجلس الوزراء نهاية العام 2020 وجرى تعميمها على الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكوميّة، حيث حددت الاستراتيجية التوجه الحكومي في مجال الذكاء الاصطناعي ومتطلبات التنفيذ من جميع النواحي سواء القانونية أو الحكومة أو البنية التحتية وتحديد الأولويات وغيرها، للاستفادة من هذا التوجه العالمي الذي دخل كل القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع الحكومي.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل حاليا على مشروع لبناء وتطوير المنظومة الداعمة للذكاء الاصطناعي في الأردن وخصوصا من خلال الاستفادة من خلال اتفاقية تعاون مشترك مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا” والخاصة بإطلاق مشروع التعاون الفني بين الطرفين في مجال الذكاء الاصطناعي.