عمّان- وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز على إعفاء وكالة الأمم المتحدة للإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) من أثمان الكتب المدرسيّة للعام الدراسي 2017 / 2018م، وتغطية قيمة الإعفاء نفقاتها من حساب أمانات الكتب المدرسيّة في موازنة وزارة التربية والتعليم.

كما قرّر المجلس الموافقة على صرف مبلغ مقطوع، كمعونة شتاء، لجميع الأسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنيّة، وبكلفة إجماليّة بلغت ثلاثة ملايين دينار، خلال شهر كانون الأول الحالي، بحيث تصرف من المخصّصات المرصودة في الموازنة العامّة 2018م.

وتتراوح قيمة المعونة، التي ستصرف لمرّة واحدة فقط، خلال شهر كانون الأوّل الحالي، ما بين (25 – 45) ديناراً، وسيتمّ صرفها وفقاً لأسس محدّدة.-(بترا)