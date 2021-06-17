الحكومة تعفي 5 شركات بالبحر الميت من جميع غرامات تأخير بدل الإيجار

طارق الدعجة

عمان- قررت الحكومة إعفاء 5 شركات استثمارية ضمن منطقة البحر الميت التنموية من جميع غرامات تأخير بدل إيجار الأرضي ضمن شروط ومعايير محددة.

وجاء الإعفاء بناء على قرار مجلس الاستثمار الذي عقد اخيرا وعملا باحكام الفقرة (أ) من المادة (8) من قانون الاستثمار، حيث تم الموافقة اعفاء الشركات المستثمرة التي تواجه صعوبات في منطقة البحر الميت.

وشمل القرار كل من شركة مجموعة الجابر للمشاريع الاستثمارية، وفهارس الاستثمارية، وبيلا للاستثمارات السياحية والفندقية، اضافة الى شركة مدائن البحر للتطوير العقاري، وضوء القمر للفنادق والمنتجعات.

وتتضمن شروط اعفاء هذه الشركات من غرامات التأخير، ان توقع كل شركة ملاحق اتفاقية مع شركة مجموعة المناطق التنموية والحرة وفق الاصول مرفق بكل منها جدول زمني جديد لتنفيذ المشاريع المتعاقد عليها.

كما تشمل الشروط قيام الشركات بسداد جميع بدلات الايجار المستحقة بموجب اتفاقيات التطوير و البيع و/ او ايجار ارض الانحسار، اضافة الى انتهاء كل شركة من تنفيذ المشروع خلال الفترة الزمنية المحددة في محلق الاتفاقية المعدل.