الحكومة تعلن آليّات إيصال الخبز والمياه والأدوية والمحروقات للمواطنين (روابط)

عمان- أعلن وزير العمل رئيس الفريق الحكومي لاستمرارية العمل نضال البطاينة اليوم الاثنين الاجراءات المتعلقة بتزويد المواطنين بالمواد التموينية والسلع الغذائية وحليب الاطفال والادوية والمشتقات النفطية اعتبارا ً من يوم غد الثلاثاء الموافق للرابع والعشرين من الشهر الجاري.

وبحسب هذه الاجراءات، وبما يخص مادة الخبز، فسيكون تأمينها للمنازل على شكل اكياس مغلّفة، كل كيس يحتوي ثلاثة كليوغرام من الخبز بسعر 96 قرشا ً وعلى أن يكون لكل منزل كيس واحد فقط في اليوم لمراعاة شمولية التوزيع للأيام الأولى من التزويد.

وسيتم نقل مادة الخبز الى المواطنين داخل مدينة عمّان بواسطة اسطول باصات شركة رؤية عمان والشركة المتكاملة للنقل من خلال أمانة عمان الكبرى، وسيتم توزيعها على المنازل بالتعاون مع إدارات المناطق التابعة للأمانة لضمان ايصال الخبز الى المواطنين.

وفيما يخص المحافظات والالوية وكافة مناطق المملكة الاخرى، فستتولى مركبات تزويد عبوات وقوارير المياه المتعارف عليها بتأمين ايصال مادة الخبز إلى المنازل بالاضافة الى المياه وبنفس القيمة والكمية المعلن عنها (كل كيس 3 كيلوغرامات بسعر 96 قرشاً) وبإشراف من رؤساء اللجان المحلية في كل محافظة ولواء، وسيتم تعزيز الايصال من خلال شاحنات تابعة للقطاع الخاص في حال الحاجة لذلك وباشراف ايضا من اللجان المحلية.

ولفت البطاينة إلى أن المركبات التي ستتولى توزيع مادة الخبز سيكون لها مرافقة أمنية لغايات تنظيم عملية التوزيع وسلاستها، مؤكداً أن كل شركات توزيع المياه التي لا تقوم بتزويع الخبز سيتم إلغاء التصاريح الممنوحة لها لضمان التزام الجميع بإيصاله للمواطنين.

وفيما يخص الأسر والشرائح المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية، فسيتم تزويدها بالخبز مجانا ًعن طريق البلديات وبتنسيق مع الحكام الاداريين.

وأشار إلى أن ساعات التوزيع لمادة الخبز ومياه الشرب في جميع مناطق المملكة من الساعة 9 صباحا ًولغاية 5 مساء ً.

ولغايات تعزيز ايصال مادة الخبز لجميع المواطنين في المملكة، فإنه سيتم وضع السيارات الحكومية بتصرف الحُكام الادرايين للحالات الضرورية وعند الطلب.

اما فيما يتعلق بالاجراءات المتعلقة بإيصال الادوية وحليب الاطفال للمواطنين وغير ذلك من السلع المتواجدة عادة في الصيدلية، فستبدأ الصيدليات عملياتها لتأمين كل ذلك للمنازل في جميع انحاء المملكة بتواجد اكثر من صيدلي في كل صيدلية وسيتم التوصيل من قبل موظفين لغايات الايصال للمنازل ولا يسمح للصيدلية استقبال أي شخص في موقعها، علما بأن الصيدليات سوف تعمل يوميا من الساعة 10 صباحا الى 8 مساء:

وفيما يتعلق بتامين المواطن بالغاز المنزلي، فإن وكالات التوزيع مستمرة بتزويد المنازل باحتياجاتها حيث تم السماح لوكالات الغاز وسياراتها بالتوزيع داخل الاحياء وفي جميع مناطق المملكة من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 6 مساءا مع التنويه الى انه لا صحة لما يتم تداوله من توزيع الخبز من خلال سيارات الغاز.

وفيما يتعلق بمادة السولار، فإن محطات المحروقات ستعمل على تلبية احتياجات المواطنين من المادة من خلال التوصيل للمنازل عبر التواصل الهاتفي، ومن الساعة السادسة صباحاً وحتى السادسة مساءً.

أما السلع الاساسية التي تشمل الدجاج المجمد واللبن والارز والسكر وبيض المائدة والمعقمات الشخصية والمنظفات ، فسيتم الاعلان عن آلية التوزيع الى المنازل مساء بعد غد الاربعاء.

وبالنسبة للقطاعات الانتاجية المسموح لها بالبدء بعملياتها اعتبارا ً من صباح يوم غد الثلاثاء فتشمل مصانع: الاغذية والمستلزمات الطبية والمعقمات والكمامات والمطهرات والمنظفات والخميرة والادوية البشرية والبيطرية والمستلزمات الطبية والمحاليل الطبية والورق الصحي والالبان والتعبئة والتغليف الذي يلبي احتياجات القطاعات المسموح لها بالانتاج دون السماح لها باستقبال اي طلبات من قبل المواطنين.

وضمّت قائمة القطاعات ايضا الصيدليات ومستودعات الادوية وصوامع الحبوب والمخابز وناقلي الطحين من الصوامع للمخابز والدواجن وبيض المائدة ومحلات تنقية وفلترة المياه من دون البيع المباشر للمواطنين.

وفيما يتعلق بتصاريح التنقل المعمول بها حاليا ً لغرض استدامة العمل، فإنه سيتم الغاؤها اعتبارا ً من مساء الخميس المقبل وسيتم استبدالها بتصاريح الكترونية وسيتم الاعلان عن الية الحصول عليها لاحقا ً.

وشددت الحكومة على الالتزام التام ببقاء المواطنين في منازلهم وعدم المغادرة او التجمع امام البنايات وتحت طائلة المسؤولية وسيتم تطبيق العقوبات لكل مخالف للتعليمات.

وحذرت الحكومة من التلاعب بتصاريح التنقل او تزويرها او اعطائها لغير حاملها او تضمينها بمعلومات مغلوطة او التوسط للحصول عليها، مضيفة ً انه سيتم تطبيق الاجراء القانوني اللازم بحق كل مخالف للقوانين والتعلميات.

واضاف البطاينة بأنه تم التعميم على جميع منشآت الانتاج العمل المصرح لها بقواعد وتعليمات السلامة والصحة المهنية والتي سوف يتم التفتيش تطبيقها تحت طائلة الاغلاق وفقا للقانون، كما تم التعميم على الجهات المختصة بالرقابة على وسائل نقل المواد وسائقيها من حيث التعقيم وارتداء القفازات الطبية وتواجد المواد اللازمة لذلك في المركبات.

وأكد البطاينة تخصيص أرقام لاستقبال شكاوى وملاحظات المواطنين وهي: 065777292 و065777293 و065777294.

وفيما يلي رابط يتضمّن أسماء الصيدليّات المعتمدة، والتي تغطي كافة انحاء المملكة جغرافيا وارقام الاتصال الخاصة بها.-بترا

الزرقاء

https://bit.ly/2UcvXbz

الكرك

https://bit.ly/2Ubs07d

عجلون

https://bit.ly/3doQYrd

البلقاء

https://bit.ly/39eoPjx

المفرق

https://bit.ly/2J6A6rt

العاصمة عمّان

https://bit.ly/2UqxfPi

الطفيلة

https://bit.ly/2J8fHC6

إربد

https://bit.ly/33QXyCJ

مأدبا

https://bit.ly/2Uzfi15

العقبة

https://bit.ly/2wwbyW5

جرش

https://bit.ly/3ahz1ZC

معان

https://bit.ly/2UaBgZg