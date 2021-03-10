الحكومة تغلق قطاعات جديدة وتعفي أخرى من رسوم التراخيص

عمان-الغد- أعلن وزير الدّولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين، الأربعاء، عن إغلاق القطاعات التالية لغاية 31 آذار: النوادي الليلية والبارات وصالات الديسكو، ومواقع تقديم مشروبات روحية داخل المطاعم السياحية، والمسابح الداخلية في المنشآت الفندقية والمجمعات السكنية السياحية والفنادق، والمراكز والأكاديميات الرياضية، والأندية الرياضية، الحمامات الشرقية، ونوادي الفروسية والحدائق العامة، بما في ذلك المحلات التجارية الموجودة فيها.

كما قرر مجلس الوزراء تكليف جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية وأمانة عمان والبلديات باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعفاء القطاعات المغلقة بمقتضى أوامر الدفاع من رسوم التراخيص وضريبة الأبنية والاراضي (أي المسقفات) خلال عام 2021، بما يتناسب مع مدة الإغلاق.