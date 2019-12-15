الحكومة تعلن الأسبوع المقبل الحزمة الرابعة حول الخدمات

عمان- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة، إن الحكومة ستطلق خلال الأسبوع المقبل، الحزمة التنفيذية الرابعة من البرنامج الاقتصادي الحكومي، التي ستتمحور حول قطاع الخدمات، وستشمل قرارات وإجراءات من شأنها تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتأتي هذه الحزمة في إطار التزام الحكومة ببرنامج اقتصادي متكامل وعلى حزم ومحاور قطاعية، تنعكس بشكل ملموس على حياة المواطنين ومستوى معيشتهم والخدمات المقدمة لهم، تنفيذا لتوجيهات ملكية للحكومة بهذا الخصوص.

وكانت الحكومة اطلقت خلال الفترة الماضية، ثلاث حزم تنفيذية من البرنامج الاقتصادي الحكومي، الذي يندرج تحت أربعة محاور رئيسة تتمثل بتنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار، الإصلاح الإداري، تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

بترا