الحكومة تعلن الإجراءات التخفيفية للتعامل مع كورونا

حمزة دعنا- أعلنت الحكومة عن قرارها بتخفيض فترة العزل للمصابين بفيروس كورونا إلى (5) أيَّام، حيث تبدأ من تاريخ أخذ عيِّنة فحص (PCR) دون الحاجة لإجراء فحص آخر بعد انتهاء فترة العزل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقده وزير الصحة فراس الهواري ووزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، عصر اليوم الخميس، في رئاسة الوزراء، لإعلان بعض الإجراءات التخفيفية المتعلقة بوباء كورونا.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، إن الإجراءات التخفيفية جاءت بناء على توصية اللجنة الوطنيّة لمكافحة الأوبئة، “ونؤكد مجدداً أن الجائحة لم تنتهِ، وأيّ قرارات تُتَّخذ ستكون مرتبطة بتطورات الوضع الوبائي”.

وأضاف الشبول أنه تقرر إلغاء الإجراءات المتعلِّقة بحجر المخالطين لمصابي كورونا، وإلغاء فحص (PCR) للقادمين إلى الأردن من بلد القدوم، وعلى المعابر الجويَّة والبريَّة والبحريَّة الأردنيَّة عند الوصول، وينطبق ذلك على الأردنيين وغير الأردنيين.

وتابع: تقرر إلغاء فحص (PCR) كشرط لدخول الحفلات والأفراح والتجمُّعات، بما لا يتعارض مع أمر الدِّفاع رقم (35) لسنة 2021، والذي ينصّ على ضرورة تلقِّي جرعتيّ المطعوم للدّخول إلى المنشآت العامَّة والخاصَّة.

ولفت الشبول إلى أنه سيصار إلى إصدار التَّقرير الوبائي أسبوعيَّاً بدلاً من التَّقرير اليومي بعد انتهاء الموجة الحاليَّة من الوباء.

وفيما يتعلق بعودة الطلبة للمدارس، أكد أنها ما زالت في الوقت المحدد بتاريخ 20 شباط/ فبراير الحالي.

من جانبه، قال وزير الصحة فراس الهواري إن الوقت ما زال مبكراً للتفكير بالاستغناء عن الكِمامة.