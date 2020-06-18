الحكومة تعلن حاجتها لـ6.6 مليار دولار خلال 3 سنوات لمواجهة اللجوء السوري

سماح بيبرس

عمان– أطلقت الحكومة أخيرا خطة الإستجابة الأردنية للأزمة السورية الجديدة 2020-2022 بحجم 6.6 مليار دولار.

وحددت الخطة الجديدة متطلبات التمويل للعام الحالي بـ2.249 مليار دولار للعام الحالي و 2.262 مليار دولار للعام 2021 و 2.094 مليار دولار للعام 2022.

وقسمت الخطة التي تمّ نشرها على منصة خطة الاستجابة الأردنية متطلبات التمويل على 7 قطاعات بدلا من 13 ، إذ تم دمج بعض القطاعات.

وحددت أنّ “الخدمات العامة”تحتاج إلى 298 مليون دولار على مدى السنوات الثلاث، فيما أنّ قطاع الصحة يحتاج الى 503 مليون دولار وقطاع التعليم يحتاج الى 562.2 مليون دولار للسنوات الثلاث، و44.9 مليون دولار ل”المأوى”.

كما تتطلب الخطة تمويل بند “التمكين الاقتصادي – الأمن الغذائي” 640 مليون دولار.

واحتاج تمويل حوالي 168.7 مليون دولار لبند” التمكين الاقتصادي –سبل العيش” وحوالي 483.4 مليون دولار لقطاع المياه والصرف الصحي.

يشار إلى أنّ خطة الإستجابة الأردنية للأزمة السورية (2018-2020) قدرت متطلبات التمويل بـ 7.3 مليار دولار للثلاث سنوات، وبمعدل حوالي 2.4 مليار دولار سنويا.