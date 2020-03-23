الحكومة تعلن خلال ساعات آلية إيصال المواد الغذائية لمنازل المواطنين

محمود الطراونة

عمان– تعلن الحكومة خلال ساعات آلية توصيل السلع والمواد الغذائية للمواطنين الى منازلهم، وفق مصدر حكومي.

وقال المصدر لـ”الغد” إن الفرق الحكومية في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بقيت حتى الساعة السادسة صباحا تعمل على وضع تصورات وسيناريوهات لإيجاد الآلية الممكنة.

وكانت تسريبات أشارت إلى سيناريوهات لإيصال المواد الغذائية والسلع للمواطنين، من بينها استخدام سيارات نقل المياه والغاز واستخدام سيارات التكسي والتطبيقات الذكية مقابل أجرة رمزية.

بيد أن لا معلومات مؤكدة حول الآلية الجديدة، فيما كشفت معلومات عن إنشاء (كول سنتر) حكومي لايصال الطلبات يمكنه استيعاب بين 5 إلى 10 آلاف مكالمة خلال دقائق وتوزيع الطلبات، فيما سيسمح لعدد من المحال العمل بفتح أبوبها وفق أوقات مختلفة بعضها لعدة ساعات وأخرى بدوام كامل.

وكانت الحكومة سمحت لـ160 محطة وقود بالعمل، فضلا عن عدد كبير من الصيدليات، ودراسة إنشاء مركز اتصال لاستقبال طلبات الأدوية والسماح بإيصالها للمواطنين من خلال الصيدليات وفق خدمة التوصيل.

وستعلن الحكومة اليوم عن الآليات والمقترحات المتعلقة بها فيما يمكن أن تمدد حظر التجول لأسبوع أو أكثر، وذلك يعتمد على نجاعة الإجراءات بهذا الشأن.