الحكومة تعلن دخول 4.3 مليار دينار للخزينة كإيرادات عامة بـ 7 أشهر

عمان- الغد- ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 5ر3 بالمئة وبمقدار 8ر144 مليون دينار لنهاية تموز من العام الحالي نتيجة زيادة الإيرادات المحلية والمنح على السواء.

وبحسب النشرة الشهرية لوزارة المالية، والتي أصدرتها اليوم السبت، فقد بلغ إجمالي الإيرادات العامة 4.336 مليار دينار لنهاية تموز من العام الحالي مقارنة مع 4.191 مليار دينار للفترة ذاتها من 2018.

وارتفعت الإيرادات المحلية بمقدار 130 مليون دينار لنهاية تموز من العام الحالي إلى 4.184 مليار دينار مقارنة مع 4.054 مليار دينار للفترة ذاتها من 2018.

وقالت وزارة المالية إن هذا الارتفاع جاء محصلة لارتفاع الإيرادات غير الضريبية بمقدار 1ر177 مليون دينار وانخفاض الإيرادات الضريبية بحوالي 8ر46 مليون دينار.

وبحسب النشرة الشهرية لوزارة المالية، فإن المنح الخارجية بلغت 7ر151 مليون دينار مقابل 1ر137 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.

وارتفع إجمالي النفقات بمقدار 225 مليون دينار تقريبا إلى 5075 مليون دينار مقابل 4850 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.

وأسفرت التطورات المالية عن تحقيق عجز في الموازنة العامة قدره بعد المنح 8ر738 مليون دينار لنهاية تموز مقابل 8ر658 مليون دينار للفترة ذاتها من 2018. فيما بلغ العجز قبل المنح الخارجية 5ر890 مليون دينار مقابل 9ر795 مليون دينار للفترة ذاتها.