الحكومة تعلن عن خارطة طريق إجراءات العودة للعمل بعد عطلة العيد

عمان – الغد – وجه وزير العمل نضال البطاينة كتاباً الى مديريات العمل المنتشرة في جميع محافظات المملكة اليوم الخميس، يوضح آلية العودة الى العمل بناءً على قرار رئيس الوزراء بمباشرة المؤسسات والدوائر الرسمية أعمالها اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 26 أيار.

وأكد البطاينة، أن التعميم تضمن أهم المرتكزات الأساسية للعودة إلى العمل وتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين مع ضمان تنظيم العمل اليومي في مديريات الوزارة، و الحفاظ على إجراءات السلامة العامة الواجب إتباعها وفقا لإرشادات الدليل والتي تمكن أصحاب القرار في الوزارات والدوائر من إدارة عملية عودة الموظفين بشكل آمن يضمن السلامة العامة.

وجاء في الكتاب اعطاء الاولوية للموظفين الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مقر العمل وعلى النحو الآتي:-

فيما يتعلق بالإجراءات التي يجب اتباعها عند البدء بعودة الموظفين تدريجياً للعمل:-

تم مراعاة الظروف الصحية والعائلية للموظفين المستثنيين من الدوام في موقع الدائرة وهم:-

‌أ- الموظفة الحامل أو من تمر في فترة الرضاعة.

‌ب- الموظفين الذين أجروا عمليات جراحية مؤخراً أو من يعانون من أحد أشكال ضعف المناعة.

‌ج- القاطنون في أماكن البؤر التي انتشر فيها الفايروس (مناطق العزل).

د- مخالطو الأشخاص الذين سبق اصابتهم بالفايروس.

ذ. من يعانون ظروف خاصة تصعب عملية التحاقهم في العمل (مثل وجود اطفال لا يمكن تأمين رعاية لهم اقل من 10 سنوات وكان الزوج يعمل)

2. تفعيل الدوام المرن بجميع اشكاله وققا لمقتضيات مصلحة العمل والالية التي تحددها الوزارة لهذه الغاية.

3.على كل مدير مديرية ادخال دوام الموظفين بشكل يومي على نظام الديوان الالكتروني وفق التعاميم الصادرة مسبقا بهذه الخصوص وتحت طائلة المسؤولية.

اما بخصوص اجراءات تهيئة مواقع العمل لاستقبال متلقي الخدمة واصحاب العلاقة:-

1. التقيد التام بالارشادات الصادرة عن وزارة الصحة والجهات المختصة بما فيها عدم المصافحة والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والقفازات.

2. تسمية مدير مديرية السلامة والصحة المهنية مشرف سلامة عامة في الوزارة وتكليفه بالتنسيق مع الجهات المختصة لتنظيف وتعقيم مركز الوزارة ومتابعة تعقيم مديريات الميدان وذلك قبل بدء دوام الموظفين والبدء باستقبال متلقي الخدمة.

3. على كل مدير مديرية شراء مواد تعقيم للموظفين وقفازات وكمامات من السلفة الخاصة بالمديرية.

4. تسمية مشرف سلامة عامة في جميع المديريات يكون مسؤولا عن التأكد باستمرار من تنفيذ واستدامة اجراءات السلامة العامة.

5. تكون فترة استقبال مراجعي الوزارة من الساعة 9:00 صباحا ولغاية الساعة 3:00 ظهراً تحت إشراف مدير المديرية وفي حال ظهور مظهر من مظاهر التجمع او التجمهر على المدير اجراء اللازم بوقف استقبال المعاملات او المراجعين او تحديد العدد المناسب داخل القاعة, شريطة ان يكون الحد الاعلى للمراجعين داخل القاعة 5 مراجعين فقط، على أن يكون التباعد مابين المراجعين في مقاعد لايقل عن مترين.

6. توفير خطوط على الارض او وضع علامات على الكراسي المستخدمة للجلوس التي تساعد على التباعد بين المراجعين عند الانتظار او خلال تقديم الخدمة.

7. تحديد مواقع معينة لاستقبال المراجعين ومنع دخولهم الى المرافق او المكاتب الداخلية للمبنى.

8. تقديم رسائل توعوية للموظفين والمراجعين لاعلامهم بالتدابير الوقائية والسلامة العامة المتخذة من قبل الوزارة وحثهم على ضرورة الالتزام بها.

9. يقوم كل مدير مديرية بمراقبة اعمال التعقيم اليومية قبل بدء الدوام الرسمي بساعة والتفقدات اليومية اثناء الدوام.

10. يمنع منعا باتا التجمهر امام مديريات الوزارة او داخل القاعات او عند نوافذ تقديم الخدمة، والتعميم على قوات الامن الموجودة أمام المبنى او الحراس.

11. عدم الجلوس في مكاتب الغير او استخدامها.

12. عدم استخدام وسائل النقل المشتركة وعدم الحضور بمركبات مشتركة من اكثر من موظف ما امكن.

13. الحد من عقد الاجتماعات واللقاءات التي تتطلب التقارب والاستعاضة عنها بوسائل التواصل الالكترونية والرقمية وفي الحلات الاضطرارية يتم تقليص اعداد المشاركين في الاجتماع والتباعد بينهم قدر الامكان.

14. الحد قدر الامكان من التعامل الورقي بين الموظفين العاملين بالمديريات وتفعيل استخدام البريد الالكتروني.

15. التأكد من تفعيل انظمة المراقبة (الكاميرات) والتاكد من عملها بشكل صحيح والاحتفاظ بالتسجيلات للرجوع اليها عند الحاجة.

16. عدم تفعيل الكافتيريات والبوفيهات في مكاتب المديرية.

17. اغلاق حضانة الوزارة الى اشعار اخر وحسب القرارات الحكومية بهذا الخصوص,.

18. في الاماكن التي يتواجد فيها مصاعد يمنع استخدام المصعد بما يزيد عن شخصين وعلى مديرية الشؤون الادارية وبالتعاون مع الادارات ذات العلاقة بوضع اللوحات الارشادية اللازمة لذلك.

19. الالتزام التام بارتداء القفازات الطبية والكمامات من قبل الموظفين ومتلقي الخدمة .

20. يمنع دخول اي مراجع ما لم يلتزم بارتداء القفازات الطبية والكمامات.

21. على مدراء المديريات التنسيق مع كافة الجهات ضمن منطقة الاختصاص وفي حال حجر اي منطقة او فرض عزل لمنطقة محددة على المدير اغلاق المديرية في تلك المناطق وتحت طائلة المسائلة لمنع اي حالة من التجمهر او المخالطة لا سمح الله ضمن المديرية.

22. عدم الاحتكاك بالمراجعين الا اذا دعت الحاجة ووفق الضوابط والارشادات الصادرة عن وزارة الصحة.