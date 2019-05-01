أخبار محليةالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

الحكومة تفرض ضريبة على السجائر الإلكترونية أكثر من 100%

مجلس الوزراء يقر نظام السجائر الإلكترونية اليوم

منذ ساعة واحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

محمود الطراونة

عمان- وافق مجلس الوزراء في جلسة سابقة على توصيات اللجنة الحكومية المشكلة لدراسة إدخال السجائر الإلكترونية بأنواعها، وفق مصدر حكومي مطلع.

وقال المصدر لـ”الغد” اليوم الاربعاء، إن مجلس الوزراء سيقر في جلسته اليوم، النظام الخاص بآلية استيراد السجائر الإلكترونية وإخضاعها للضريبة الخاصة والضريبة العامة للمبيعات.

وقال إن نسبة الضريبة ستميز بين السجائر التي تكون وفق آلية التسخين من حيث عدد السجائر، والسجائر العاملة وفق العصائر والنيكوتين، لافتا إلى أن النسبة ستكون أكثر من 100%، فيما الدول الأخرى التي تسمح بإدخالها تفرض ضريبة تتجاوز 200 و300% على إدخالها.

[email protected]

مقالات ذات صلة

إربد: ضبط سائق استهتر بقواعد المرور (فيديو)

منذ ساعة واحدة

زواتي: بدء نقل النفط العراقي إلى الأردن خلال أسبوعين

منذ ساعتين

مادورو يعلن “إفشال” المحاولة الانقلابية ضد نظامه

منذ ساعتين

عمان: 4 إصابات بحريق مستودع أدوية في وادي السير (صور)

منذ 3 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock