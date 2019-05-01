الحكومة تفرض ضريبة على السجائر الإلكترونية أكثر من 100%

محمود الطراونة

عمان- وافق مجلس الوزراء في جلسة سابقة على توصيات اللجنة الحكومية المشكلة لدراسة إدخال السجائر الإلكترونية بأنواعها، وفق مصدر حكومي مطلع.

وقال المصدر لـ”الغد” اليوم الاربعاء، إن مجلس الوزراء سيقر في جلسته اليوم، النظام الخاص بآلية استيراد السجائر الإلكترونية وإخضاعها للضريبة الخاصة والضريبة العامة للمبيعات.

وقال إن نسبة الضريبة ستميز بين السجائر التي تكون وفق آلية التسخين من حيث عدد السجائر، والسجائر العاملة وفق العصائر والنيكوتين، لافتا إلى أن النسبة ستكون أكثر من 100%، فيما الدول الأخرى التي تسمح بإدخالها تفرض ضريبة تتجاوز 200 و300% على إدخالها.

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