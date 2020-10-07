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الحكومة تقاضي “الغد”.. واستدعاء الزميل دعنا

منذ ساعتين
الزميل الصحفي حمزة دعنا
الزميل الصحفي حمزة دعنا

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عمان – الغد – رفعت الحكومة، ممثلة بـ”الحق العام”، قضية على “الغد”، على خلفية نشرها مادة صحفية على موقعها الإلكتروني تتعلق بـ”كتات فحص فيروس كورونا المستجد”.

ويذكر أن الزميل دعنا حاول مرارا الحصول على رد، قبل نشر المادة الصحفية المقصودة، من وزير الصحة الدكتور سعد جابر، ومسؤولين آخرين في الوزارة، لكن أيا منهم لم يجب على استفساراته.

وبعد أن مثل أمام مدعي عام عمان رامي الطراونة، الذي استمع لأقواله، تم تحويل الزميل الصحفي حمزة دعنا الذي أعد المادة إلى “الحاكم الإداري” للمثول أمامه.

ويتواجد الزميل دعنا حاليا في  مديرية شرطة وسط العاصمة، بانتظار ما ستؤول إليه الإجراءات.

والقضية المرفوعة، تشمل بالإضافة إلى الزميل دعنا كلا من: الزميل رئيس التحرير المسؤول مكرم الطراونة، والمفوض بالتوقيع عن الصحيفة.

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