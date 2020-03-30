الحكومة تقدم قروضا للمزارعين بدون فائدة لتعويضهم عن أضرار أزمة كورونا

أحمد التميمي

إربد- قال وزير الزراعة المهندس إبراهيم الشحاحدة، إن الحكومة أقرت خطة عاجلة لدعم المزارعين المتضررين جراء أزمة كورونا، سيما في الأيام الأولى من العمل بقانون الدفاع، وذلك بتوفير قروض ميسرة بقيمة عشرة ملايين دينار تؤول فائدتها إلى الصفر دعما وتقديرا لهم.

وأضاف الشحاحدة، أن القطاع الزراعي أثبت خلال الأزمة أنه عمود الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي، رغم أنه عمل بحد أدنى من العمالة، مؤكدا استعداد الوزارة للتعامل مع ي تحديات طارئة تواجه القطاع، واتخاذ القرار المناسب حيالها على وجه السرعة.

واضاف الشحاحدة في تصريحات إعلامية عبر الهاتف مع ممثلي وسائل الاعلام المحلية في محافظة إربد بحضور محافظ إربد رضوان العتوم، أن الوزارة تعمل مع الجهات المعنية والمسؤولة على تسهيل الإجراءات المتصلة بديمومة انسياب السلع الغذائية بشروط صحية آمنة.

وأشار الشحاحدة، إلى أنه “لولا الإجراءات التي سبقت الأزمة الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد والمتعلقة بحماية المنتج، لفقدنا خسائر بالمليارات في القطاع الزراعي، لكن أثبتنا أن الدولة الأردنية لديها القدرة على التكيف والمرونة بمواجهة التحديات والظروف الطارئة، وهو ما أبقى لدينا مخزونا كافيا من الدواجن وبيض المائدة وكافة القطاعات الزراعية”.

وفي معرض رده على استفسارات الصحفيين أكد الشحاحدة، أن الدولة الأردنية بشكل عام والحكومة ووزارة الزراعة لن تقف مكتوفة الايدي لحماية مزارعنا، الذي سيبقى في عيوننا جميعا وهو يستحق كل احترام وتقدير فهو صمام الأمان لأمننا الغذائي.

وفيما يتصل بتعويض المزارعين المتضررين من الأحوال الجوية التي سادت المملكة في وقت سابق وألحقت أضرارا بالمحاصيل الزراعية في وادي الأردن، أوضح الشحاحدة، أن لجان حصر الاضرار أنهت عملها ويتم تقييم نتائجها ليصار خلال اليومين القادمين لإقرار الآلية الأفضل لتعويضهم.

واكد الشحاحدة، ان وزارة الزراعة وبالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة لن تسمح باختراق وتجاوز السقوف السعرية، لافتا لى ان باب الاستيراد مفتوح لمعالجة أي اختلالات في هذا الجانب أو عدم كفاية المنتج المحلي لبعض الأصناف والمنتوجات الزراعية.

ولفت الشحاحدة الى ان الوزارة تعمل على تسهيل وصول المنتجات المستوردة لبعض الأصناف، وهي أعدت منظومة تسهيلات متكاملة لها شريطة ان تكون هذه السلع آمنة وصحية، مشيرا الى ان البضائع المستوردة عبر خط نويبع – العقبة سيصار الى تسهيل عملية دخولها حفاظا على قدرات المستورد الاردني، وعدم تكبيده اي خسائر في إطار هذه المنظومة.

الى ذلك شهدت أسعار الخضار والفواكه في أسواق إربد انخفاضا لافتا لليوم الثاني على التوالي في معظم الأصناف الأساسية، بعد استقبال سوق إربد المركزي أمس لأكثر من 700 طن من الخضار والفواكه.

وبين نقيب تجار ومستوردي الخضار والفواكه في إربد المهندس محمد قنديل، أن الأسعار شهدت استقرارا واضحا في معظم الاصناف، باستثناء الجزر والباذنجان “الكلاسيك” والليمون.

وانخفض سعر كيلو البندورة المعلقة الى 25 قرشا والأرضية الى 18 قرشا والأسود العجمي الى 30 قرشا والكلاسيك 50 قرشا والبطاطا الى 30 قرشا، والكوسا الى 55 قرشا والزهرة 20 قرشا والخيار الى 40 قرشا، فيما وصل سعر كيلو الجزر بالجملة الى دينار وفي محال التجزئة إلى 130، وهو ما دعا تجار للمطالبة بالسماح باستيراد هذا الصنف.